ТНМК is back: слушайте новый альбом "Семь"
Седьмой номерной альбом. Семь разных по звучанию песен. Первый полноформатный релиз группы со времен альбома "Дзеркало" (2014).
Коллектив впервые сделал альбом без скитов, которые были у него всегда. В альбом "7" включены четыре ранее известных композиции. Недавний мистический сингл "Янголи", в поддержку которого Ольга Навроцкая сняла эффектное видео по мотивам своего инди-фэшн фильма "Нерозлучнi".
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Духоподъемный хард-рок "Гострi Ножi" – совместно с культовой группой Брати Гадюкiни. Драйвовый Christmas-фанк "Рiздво рок-н-ролл". И, наконец, саундтрек к фантастическому фильму "Бобот и энергия Вселенной" – "Друга Новина".
На альбоме "7" есть и несколько неожиданных сюрпризов. В экспериментальном кибер-треке "Робот" на фитах появляется Alina Pash. В заразительно хитовом bluesy хип-хопе "Мiй Демон" ТНМК устраивают праздник для давних фанатов. Здесь есть все, за что группу любят еще с 90-х: ироничный текст, яркий припев и скрэтчи на сэмплах из культовых хип-хоп пластинок.
Закрывает альбом этно-лаунж "Хоббiт" – фэнтези-аллегория с философским подтекстом.
Альбом ТНМК "7" уже доступен для стриминга и скачивания во всех онлайн-магазинах.
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