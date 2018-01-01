ТНМК is back: слушайте новый альбом "Семь"

Вышел новый (седьмой по счету) альбом культовой украинской группы ТНМК.

Седьмой номерной альбом. Семь разных по звучанию песен. Первый полноформатный релиз группы со времен альбома "Дзеркало" (2014).

Коллектив впервые сделал альбом без скитов, которые были у него всегда. В альбом "7" включены четыре ранее известных композиции. Недавний мистический сингл "Янголи", в поддержку которого Ольга Навроцкая сняла эффектное видео по мотивам своего инди-фэшн фильма "Нерозлучнi".

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Духоподъемный хард-рок "Гострi Ножi" – совместно с культовой группой Брати Гадюкiни. Драйвовый Christmas-фанк "Рiздво рок-н-ролл". И, наконец, саундтрек к фантастическому фильму "Бобот и энергия Вселенной" – "Друга Новина".

На альбоме "7" есть и несколько неожиданных сюрпризов. В экспериментальном кибер-треке "Робот" на фитах появляется Alina Pash. В заразительно хитовом bluesy хип-хопе "Мiй Демон" ТНМК устраивают праздник для давних фанатов. Здесь есть все, за что группу любят еще с 90-х: ироничный текст, яркий припев и скрэтчи на сэмплах из культовых хип-хоп пластинок.

Закрывает альбом этно-лаунж "Хоббiт" – фэнтези-аллегория с философским подтекстом.

Альбом ТНМК "7" уже доступен для стриминга и скачивания во всех онлайн-магазинах.

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