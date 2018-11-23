"Лига смеха": Оля Полякова покажет ребенка от другого мужчины

В эту пятницу, 23 ноября, в 20:15 на «1+1» состоится финал «Лиги смеха», темой которого станет «вечное противостояние».

До заключительной игры Четвертого сезона «Лиги смеха» дошли две команды. Счастливцами стали команда Оли Поляковой «Стояновка» и сборная из города Сум «Гостиница 72» (тренер Влад Яма).

Тренеры на протяжении всей игры будут находиться с командами на сцене в роли наставников, участников или конферансье. По-прежнему команды будут оценивать тренеры команд, которые не смогли пробиться в финал, а именно Надя Дорофеева, Игорь Ласточкин, Стас Боклан, Юрий Ткач и Женя Кошевой. Зрителей ждет три обязательных конкурса и два батла, в которых участники предстанут в совершенно новых для себя и зрителей образах и ситуациях.

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Темой первого полотна для команд станет вечное противостояние кошек и собак. Откроет финальную игру чемпион прошлого сезона «Стояновка» (Молдова) с темой «кошки», а тренер Оля Полякова будет активно помогать своим ребятам. Так, “королева ночи” выступит в образе Мурки с пародией на одноименную блатную песню. Также, команда в своем стиле покажет миниатюры, как мэр собирал деньги на «лечение кошечки-медсестрички», и как житель Стояновки пытался сбежать из села и прописаться в приюте. К тому же в тему игры команда заглянет в недалекое будущее, где Оля Полякова покажет новорожденного сына от другого мужчины.

Дебютанты и финалисты четвертого сезона «Гостиница 72» представят свое противостояние, но уже глазами собак. Тренера Влада Яму посадят на цепь за воровство шуток и выставят на собачьи бои с реальным немецким догом. Еще команда объявит своего кандидата на пост президента Украины и его предвыборную кампанию с лозунгами «Скажут сесть, сяду», «Я залижу раны лично» или «Даю лапу, а не беру на нее».

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Продолжит игру первый обязательный музыкальный батл, для участия в котором пригласили известную украинскую исполнительницу Руслану. Конкурс пройдет в уже знакомом формате, где участники попробуют проявить свою смекалку и чувство юмора, предлагая свое продолжение уже известных песен.

Также редакторы проекта решили порадовать экспериментальным конкурсом, где участникам нужно будет подготовить пародию на команду соперника. Так “Стояновка” покажет “Гостиницу 72” с амнезией после празднования выхода в финал, а сумчане же попробуют спародировать жизнь в Стояновке, представить свою Полякову и сравнят смех Ивана Люленова со смехом утки.

Для второго батла редакторы проекта вернули давно полюбившуюся «наклонную комнату», где финалисты разыграют предложенные ведущим Владимиром Зеленским сценарии. Тренеры впервые на собственной опыте попробуют не смеяться в уютных креслах, а самостоятельно шутить на скользком и неустойчивом полу. Так, Оля Полякова в роли супермена будет спасать бородатую девочку, а Влад Яма в образе бэтмена – бороться с негодяями.

В финальном конкурсе зрители увидят номер с приглашенной звездой. “Гостинице 72” придет на помощь тренер-чемпион Сергей Сивохо. Вместе они постараются разобраться, почему бывшие тренеры сходят с ума после “Лиги Смеха”, а сам Сивохо признается, сколько сбросил кг и почему скрывает шикарный голос Фрэнка Синатры.

Сергей Сивохо пресс-служба канала 1+1

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«Стояновка» же разыграет знакомство родителей с девушкой своего сына, в роли которой выступит прима-балерина Национальной Оперы Украины Екатерина Кухар. Она в знакомом для всех зрителей стиле раскритикует молдавский борщ, а еще примет участие в #skibidichallenge.

Кто же станет победителем четвертого сезона? “Получемпионы” прошлого сезона “Стояновка” или дебютанты “Гостиница 72”? Повторят ли молдаване прошлогодний успех или уступят место новичкам? Вы узнаете уже в эту пятницу в 20:15 на канале «1+1».

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