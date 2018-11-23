"Цієї миті рік потому": героиня поборола жуткую манию
Юлия Осипчук пообещала за год удивить всех своим преображением, для этого она должна побороть почти неконтролируемую манию – травмировать свое лицо:
Я очень хочу избавиться от своей мании и выйти через год с лицом, которое мне будет нравится. У меня дерматилломания – постоянное желание повреждать свою кожу.
На протяжении 16 лет девушка повреждала себе лицо. Руками, а порой маникюрными инструментами, она чистила и царапала кожу, оставляя кровавые раны и рубцы на лице. Юля могла часами стоять у зеркала и все реже и реже выходила из дома. Причиной такой жуткой мании была детская травма. В 11 лет Юлю подсторожил педофил и силой заставил удовлетворить его сексуальные желания. До изнасилования не дошло, но такое потрясение оставило большой отпечаток на психологическом здоровье девушки.
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В студии она заявила, что настроена побороть свою манию, которая мешает ей нормально жить и строить отношения.
Спустя год узнать Юлю было почти невозможно! Когда девушка появилась в студии “Цієї миті рік потому“ Даша Трегубова буквально потеряла дар речи:
Мне не хватает слов, я потрясена вашими изменениями, я не могу на вас насмотреться! Ваше лицо выглядит здоровым и главное – без ран!
По словам героини, первые полгода ее попытки избавиться от мании были напрасными. Психотерапевты настояли на том, чтобы Юля легла в стационар. Там девушка прошла длительное лечение и реабилитацию, после чего сделала лазерную шлифовку лица:
Я уже не боюсь людей не прячусь, мне очень хочется открываться и искать новые знакомства.
История Юлии Осипчук стала примером того, как за один год человеку под силу кардинально изменить свою жизнь.
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