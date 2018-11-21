Ани Лорак снимает клип в Киеве
Украинская певица Ани Лорак, которая после Революции Достоинства сбежала в Россию и регулярно получает награды в Кремле, прилетела в Киев на съемки нового клипа.
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Об этом свидетельствуют посты в ее Instagram-аккаунте. Ранее скандальная артистка опубликовала несколько фотографий со съемок для телеканала “Интер“, которые проходили в украинской столице.
Теперь же Ани Лорак поделилась новым снимком с подписью, свидетельствующей о том, что в Киеве она снимает клип “Сон“:
Хотите разгадать сон? #скоро #клип #явиделасон
Видео в Instastories свидетельствует о том, что Ани Лорак до сих пор находится в Киеве:
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