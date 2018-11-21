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Ани Лорак снимает клип в Киеве

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Скандальная певица Ани Лорак приехала в Киев на съемки клипа на песню "Сон".
Ани Лорак снимает клип в Киеве
Ани Лорак снимает клип в Киеве
instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая после Революции Достоинства сбежала в Россию и регулярно получает награды в Кремле, прилетела в Киев на съемки нового клипа.

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Об этом свидетельствуют посты в ее Instagram-аккаунте. Ранее скандальная артистка опубликовала несколько фотографий со съемок для телеканала “Интер“, которые проходили в украинской столице. 

Теперь же Ани Лорак поделилась новым снимком с подписью, свидетельствующей о том, что в Киеве она снимает клип “Сон“:

Хотите разгадать сон? #скоро #клип #явиделасон

Видео в Instastories свидетельствует о том, что Ани Лорак до сих пор находится в Киеве:

 

Ани Лорак в Киеве
Ани Лорак в Киеве
instagram.com/anilorak

 

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко вышла замуж за российского певца Вдада Топалова. Подробности читайте здесь.

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Теги: Ани Лорак, фото, новости шоу бизнеса
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Комментариев (1)
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andrei250181    22.11.2018, 15:06
Оценка:  +2
andrei250181
гнать в шею.
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