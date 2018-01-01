Победитель "Х-Фактора" приготовил сюрприз для львовских поклонников

Победитель 4 сезона шоу «Х-Фактор» Александр Порядинский отправляется во Львов.

Талантливый певец с мощными вокальными способностями Александр Порядинский начнет зиму музыкальным перформансом в культурной столице Украины. Артист подарит своим поклонникам лирическую программу «Я завжди буду поруч», ставшую результатом длительной студийной работы.

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Название шоу стало знаковым в творчестве 20-летнего исполнителя, ведь недавно Саша представил свой одноименный украиноязычный трек. Это история искренних чувств, первых признаний и силы непреодолимого желания разделить с любимым человеком Вселенную. Авторами драматического сюжета с привкусом реальной жизни стали Валерия Серова и Сергей Енанов.

Сам Александр говорит:

Программа и, собственно, песня «Я завжди буду поруч» - о пути моего взросления, поиска ответов и бесконечной любви к музыке. Я очень рад, что смогу выйти на сцену к многочисленным поклонникам со Львова и отдать часть своего сердца. Каждая композиция, которую я отобрал для выступления - это маленькая жизнь с ее победами, поражениями, радостными моментами и грустными эпизодами. Хочу разделить все эти эмоции со слушателями, подарив своей музыкой праздник.

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1 декабря во Львове Александр вживую представит авторские песни, которые звучат в эфирах отечественных радиостанций, каверы на известные иностранные хиты с собственными аранжировками, украинскую и неаполитанскую классику, известную в мире:

После талант-шоу прошло много лет - я уже не тот 15-летний парень, который смущался перед большой сценой. Сегодня я много работаю, гастролирую и учусь ради возможности бить услышанным миллионами. Я наслаждаюсь каждым мгновением и благодарен всем людям за поддержку - я всегда буду рядом!

Афиша концерта Александра Порядинского во Львове Пресс-служба

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