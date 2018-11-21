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"МастерШеф-8": кто вчера покинул шоу

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Во вчерашнем выпуске «МастерШеф» на канале СТБ прошла "медная" битва черных фартуков.
МастерШеф-8: итоги эфира от 21.11.2018, кто покинул шоу
МастерШеф-8: итоги эфира от 21.11.2018, кто покинул шоу
пресс-служба канала СТБ

За столько месяцев участники прошли на проекте и огонь, и воду, остались только медные трубы. И вчера они готовили, прикованные  к медному лабиринту.

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На биту черных попали шестеро: Сержик Файный, Алексей Бжицкий, Лев Маркевич, Анжела Липская, Элина Павленко, Дарина Цокало. В начале конкурса судьи достали томик "Кобзаря" Тараса Шевченко, и предложили участникам определить свою судьбу с помощью строчек из книги. Каждый из них называл номер страницы и номер строчки, судьи зачитывали текст, и именно эти строки должны были быть отражены в готовых блюдах.

Несмотря на сложности на конкурсе, медные трубы и обязательное условие передать поэзию Шевченко, многим участникам удалось приготовить достойные блюда. Как заметил Эктор Хименес-Браво, им очень приятно выбирать лучших из лучших, а не лучших из худших, как это бывало на битвах черных у предыдущих сезонов.

К сожалению, у одного из участников блюдо вышло слишком простым. Алексей Бжицкий задействовал небольшое количество кулинарных техник, он подал морепродукты в сливочном соусе. К тому же, лук-шалот оказался полусырым, а мидии – не до конца зачищены, и Эктору попались кусочки водорослей.

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В итоге, Алексей Бжицкий покинул шоу "МастерШеф". На проекте осталось 8 участников.

Алексей Бжицкий
Алексей Бжицкий
пресс-служба канала СТБ

Напомним также, что Оля Фреймут представила новую книгу "Про любов".

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Теги: МастерШеф, МастерШеф-8, итоги, кто покинул шоу, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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