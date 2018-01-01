Хью Лори получил орден Британской империи

Популярный актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи: фотофакт.

59-летний актер Хью Лори получил орден Командора Британской империи за службу драматическому искусству.

Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи в официальном Twitter-аккаунте:

Актер Хью Лори был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству. Он сделал успешную карьеру, охватывающую более 35 лет его работы в качестве актера, комика, писателя и музыканта.

Actor Hugh Laurie was awarded a CBE for services to drama. He has enjoyed a successful career spanning more than 35 years as an actor, comedian, writer and musician. pic.twitter.com/dfZQowEhR3 — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 ноября 2018 г.

Награду Хью Лори получил от принца Уэльского Чарльза. Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце.

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Орден Британской империи был учрежден в 1917 году. Награда присуждается за выдающиеся личные профессиональные достижения, волонтерскую деятельность и усилия по улучшению репутации страны.

Хью Лори - британский актер, который добился мирового признания, исполнив роль гениального мизантропа доктора Грегори Хауса в американском телесериале “Доктор Хаус“.

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