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Хью Лори получил орден Британской империи

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Популярный актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи: фотофакт.
Хью Лори получил орден Британской империи
Хью Лори получил орден Британской империи
Getty Images

59-летний актер Хью Лори получил орден Командора Британской империи за службу драматическому искусству. 

Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи в официальном Twitter-аккаунте:

Актер Хью Лори был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству. Он сделал успешную карьеру, охватывающую более 35 лет его работы в качестве актера, комика, писателя и музыканта.

Награду Хью Лори получил от принца Уэльского Чарльза. Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце.

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Орден Британской империи был учрежден в 1917 году. Награда присуждается за выдающиеся личные профессиональные достижения, волонтерскую деятельность и усилия по улучшению репутации страны.

Хью Лори - британский актер, который добился мирового признания, исполнив роль гениального мизантропа доктора Грегори Хауса в американском телесериале “Доктор Хаус“.

Напомним, в США нашли двойника актрисы Эммы Уотсон. Как выглядит маленькая “Гермиона“, смотрите здесь.

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Теги: Хью Лори, орден Британской империи, новости шоу бизнеса, фото
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