Хью Лори получил орден Британской империи

59-летний актер Хью Лори получил орден Командора Британской империи за службу драматическому искусству.

Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи в официальном Twitter-аккаунте:

Actor Hugh Laurie was awarded a CBE for services to drama. He has enjoyed a successful career spanning more than 35 years as an actor, comedian, writer and musician. pic.twitter.com/dfZQowEhR3