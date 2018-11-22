10 интересных фактов о начинающей певице Da-Sha

Украинская певица Da-Sha делает первые шаги, чтобы вписать свое имя в историю современного шоу-бизнеса.

Интересные факты о певице Da-Sha: фото и видео Пресс-служба

Da-Sha заявила о себе клипом «Драма», который посвятила последствиям интернет-зависимости и преследованию в социальных сетях.

Чтобы ближе познакомиться с певицей, редакция Ivona подготовила о ней интересные факты.

Настоящее имя певицы – Дарья Халитова Читайте также: М1 запустили масштабную “Битву фан-клубов”: как завоевать победу для своего кумира? Родом Da-Sha из города Ладыжин, Винницкой области. Родилась 13 ноября, в пятницу, однако сама в приметы и суеверия не верит. Серьезное увлечение музыкой пришло к ней в возрасте пяти лет. Будущая певица сама попросила родителей записать ее в музыкальную школу. Da-Sha Пресс-служба При выборе будущей профессии твердо решила связать свою жизнь с музыкой. Окончила Винницкий колледж культуры и искусств имени Леонтовича, получила диплом концертмейстера, преподавателя по классу фортепиано. С получением высшего образования у девушки не сложилось: она забрала документы с университета культуры и искусств еще до первой сессии. Аргументация проста: университет не давал новых знаний. Придерживается феминистических взглядов, при этом отмечая, что зачастую это понятие трактуют неверно. Певица утверждает, что мужчины и женщины - не враги, а союзники. И поэтому выступает за социальное равенство и разрушение гендерных стереотипов. Da-Sha Пресс-служба Читайте также: Ирина Билык и Ольга Ракицкая выпустили клип на “особую“ женскую песню Тело певицы украшают две татуировки. Первую сделала в возрасте 15 лет. Долгое время пришлось скрывать этот факт от родителей. Ко второй татуировке пришла осознано. Надпись на латыни «Каждому свое» описывает мировоззрение “Каждому по заслугам“ и мотивирует певицу в трудные минуты. Несмотря на классическое музыкальное образование – Da-Sha предпочитает слушать разножанровую музыку. По словам певицы, главное, чтобы она созидала и была наполнена смыслом. Da-Sha Пресс-служба Если бы не музыка – стала бы преподавателем украинского языка и литературы. Любовь к этим дисциплинам зародилась со школьных времен благодаря учителям. Одной из любимых групп артистки является “Океан Ельзи“: в студенческие годы певица не пропустила ни одного концерта коллектива в Виннице.

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