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10 интересных фактов о начинающей певице Da-Sha

Комментариев: 2
Украинская певица Da-Sha делает первые шаги, чтобы вписать свое имя в историю современного шоу-бизнеса.
Интересные факты о певице Da-Sha: фото и видео
Интересные факты о певице Da-Sha: фото и видео
Пресс-служба

Da-Sha заявила о себе клипом «Драма», который посвятила последствиям интернет-зависимости и преследованию в социальных сетях.

Чтобы ближе познакомиться с певицей, редакция Ivona подготовила о ней интересные факты.

  1. Настоящее имя певицы – Дарья Халитова

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  2. Родом Da-Sha из города Ладыжин, Винницкой области. Родилась 13 ноября, в пятницу, однако сама в приметы и суеверия не верит.
  3. Серьезное увлечение музыкой пришло к ней в возрасте пяти лет. Будущая певица сама попросила родителей записать ее в музыкальную школу.
    Da-Sha
    Da-Sha
    Пресс-служба
  4. При выборе будущей профессии твердо решила связать свою жизнь с музыкой. Окончила Винницкий колледж культуры и искусств имени Леонтовича, получила диплом концертмейстера, преподавателя по классу фортепиано.
  5. С получением высшего образования у девушки не сложилось: она забрала документы с университета культуры и искусств еще до первой сессии. Аргументация проста: университет не давал новых знаний.
  6. Придерживается феминистических взглядов, при этом отмечая, что зачастую это понятие трактуют неверно. Певица утверждает, что мужчины и женщины - не враги, а союзники. И поэтому выступает за социальное равенство и разрушение гендерных стереотипов.
    Da-Sha
    Da-Sha
    Пресс-служба

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  7. Тело певицы украшают две татуировки. Первую сделала в возрасте 15 лет. Долгое время пришлось скрывать этот факт от родителей. Ко второй татуировке пришла осознано. Надпись на латыни «Каждому свое» описывает мировоззрение “Каждому по заслугам“ и мотивирует певицу в трудные минуты.
  8. Несмотря на классическое музыкальное образование – Da-Sha предпочитает слушать разножанровую музыку. По словам певицы, главное, чтобы она созидала и была наполнена смыслом.
    Da-Sha
    Da-Sha
    Пресс-служба
  9. Если бы не музыка – стала бы преподавателем украинского языка и литературы. Любовь к этим дисциплинам зародилась со школьных времен благодаря учителям.
  10. Одной из любимых групп артистки является “Океан Ельзи“: в студенческие годы певица не пропустила ни одного концерта коллектива в Виннице.

Напомним также, что Оля Фреймут представила новую книгу “Про любов“. Узнать интересные факты о ней можно по ссылке.

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Теги: новости, музыка, Da-Sha, интересные факты, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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utKING    22.11.2018, 11:45
Оценка:  0
utKING
из Винницы новая певичка.... что не понятно?
гость  (аноним)  22.11.2018, 10:58
Оценка:  0
гость
сколько єта шмонька заплатила за статью?
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