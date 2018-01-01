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М1 запустили масштабную “Битву фан-клубов”: как завоевать победу для своего кумира?

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Телеканал М1 даёт возможность фан-клубам и “звёздным” поклонникам доказать свою привязанность к артистам.
Битва фан-клубов от М1: как победить
Битва фан-клубов от М1: как победить
Пресс-служба

“M1 Music Awards. 4 Seasons” продолжает удивлять: организаторы музыкальной премии — телеканал М1 и компания “Таврійські Ігри” — совместно с партнёром InRating представляют эксклюзивную номинацию “Фан-клуб года”, в которой 17 звёзд и армии их поклонников сразятся в настоящий битве.

Для фан-клубов наступает жаркое время, ведь именно в их руках — победа обожаемого артиста.

Голосование открыто здесь.

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Во время “битвы” учитываются голоса, отданные странице исполнителя в социальной сети InRating. Голосование доступно на сайте только для зарегистрированных пользователей, или же можно скачать приложение InRating и проголосовать за любимого артиста.

Голоса, отданные за исполнителя, суммируются с рейтингом его официальной страницы в сети с момента начала голосования. В борьбе примут участие фан-клубы следующих селебритиз, чьи концертные номера станут неотъемлемой частью главного музыкального события года: Тина Кароль, “Время и Стекло”, MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, “Mozgi”, NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цыбульская, KAZKA, Александр Пономарёв и “Антитіла”.

Награда будет вручаться исполнителю-победителю во время церемонии “M1 Music Awards. 4 Seasons”, которая состоится уже 1 декабря в киевском Дворце Спорта.

Напомним также, что Ирина Билык и Ольга Ракицкая выпустили клип на "особую" женскую песню.

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Теги: М1, М1 Music Awards, битва, фан-клуб
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Источник: ivona bigmir)net

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