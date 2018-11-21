В США нашли девятилетнюю девочку, которую постоянно называют героиней "поттерины" - Гермионой Грейнджер.

В США нашли двойника Эммы Уотсон: как выглядит маленькая "Гермиона" кадр из видео

В США живет девятилетняя девочка Эмми Аллан, которая очень похожа на актрису Эмму Уотсон в детстве.

В связи с этим малышку постоянно принимают за юную волшебницу из “Гарри Поттера“ Гермиону Грейнджер, передает The Sun.

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Сходство с артисткой начали замечать еще три года назад, тогда даже друзья малышки дали ей прозвище “Гермиона“. Мать Эмми, 28-летняя Шерелле Аллан, допускает, что со временем девочка “перерастет“ свое сходство с Уотсон.

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