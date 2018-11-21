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В США нашли двойника Эммы Уотсон: как выглядит маленькая "Гермиона"

Комментариев: 1
В США нашли девятилетнюю девочку, которую постоянно называют героиней "поттерины" - Гермионой Грейнджер.
В США нашли двойника Эммы Уотсон: как выглядит маленькая "Гермиона"
В США нашли двойника Эммы Уотсон: как выглядит маленькая "Гермиона"
кадр из видео

В США живет девятилетняя девочка Эмми Аллан, которая очень похожа на актрису Эмму Уотсон в детстве.

В связи с этим малышку постоянно принимают за юную волшебницу из “Гарри Поттера“ Гермиону Грейнджер, передает The Sun.

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Сходство с артисткой начали замечать еще три года назад, тогда даже друзья малышки дали ей прозвище “Гермиона“. Мать Эмми, 28-летняя Шерелле Аллан, допускает, что со временем девочка “перерастет“ свое сходство с Уотсон.

Напомним, украинская ведущая выходит замуж за вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

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Теги: Эмма Уотсон, Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, новости шоу бизнеса, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
endorphinchik    21.11.2018, 16:50
Оценка:  0
endorphinchik
А у нас в офисе есть взрослая двойница Гермионы. Я ее так и называю за ее спиной
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