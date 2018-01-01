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Ирина Билык и Ольга Ракицкая выпустили клип на "особую" женскую песню

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В Киеве состоялись съемки клипа Ольги Ракицкой и Ирины Билык "Подружка".
Ирина Билык и Ольга Ракицкая выпустили клип Подружка: смотреть видео
Ирина Билык и Ольга Ракицкая выпустили клип Подружка: смотреть видео
Пресс-служба

Эта песня о крепкой женской дружбе, об умении не только вместе повеселиться и посмеяться, а и поддержать в трудную минуту. Именно поэтому слоганом песни стала фраза #неподругаасестра.

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Режиссером выступила известная своими необычными идеями Лена Винярская, которая придумала интересные и неожиданные образы для артисток. Обе певицы появятся в клипе в стрит-стайле, чем наверняка удивят своих поклонников. 

Специально для съемки были созданы декорации, Ирине Билык пришлось подниматься по специально выстроенной лестнице, несмотря на то, что певица боится высоты. Кроме того, было использовано 50 огромных зеркальных полотен, которые создавали иллюзию деления пространства.

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Уже с 20 ноября видео "Подружка" от Ольги Ракицкой и Ирины Билык в эфире всех музыкальных телеканалов Украины.

Напомним также, что сестра Веры Брежневой угодила в скандал с супружеской изменой.

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Теги: Ирина Билык, Ольга Ракицкая, новости, музыка, шоубиз, видео, клип, новое видео, новый клип, слушать онлайн, смотреть онлайн
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Источник: ivona bigmir)net

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