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Элита "МастерШеф" вернется на проект

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Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" на канале СТБ судьи предупредили участников, что на проект приедет элита кулинарного мира - это те люди, которые прошли сквозь огонь и воду этой кухни.
МастерШеф-8: эфир от 21.11.2018 смотреть онлайн, фото
МастерШеф-8: эфир от 21.11.2018 смотреть онлайн, фото
пресс-служба канала СТБ

В сегодняшнем выпуске “МастерШеф“ в гости приедут финалисты прошлых сезонов, звезды проекта.  Они не остановились на своем пути, и многого достигли после участия в шоу: Катерина Пескова, Катерина Великая, Александр Белодед, Виктор Перехрест и победитель прошлого сезона Вадим Бжезинский.

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Две команды должны приготовить полноценное меню для пяти финалистов: закуску, первое блюдо, основное блюдо и, конечно, десерт. За два часа они должны подготовить все нужные заготовки, чтобы потом максимально быстро выдать гостям блюда.

Первым капитаном стал Влад Мицкевич, и себе в соперники он выбрал Анжелу Липскую. Анжела уже много лет придерживается вегетарианства, поэтому она решилась на довольно рисковый, по мнению участников, поступок: готовить исключительно вегетарианское меню.

Пава считает:

Если бы Анжела предложила нам и обычное, и вегетарианское меню, это было бы круто. А так нас просто поставили перед фактом, что не очень приятно.

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Сможет ли Анжела впечатлить своих гостей овощными блюдами, или команда Влада Мицкевича сегодня одержит победу, зрители увидят в 20:00 на канале СТБ.

Напомним также, что Оля Фреймут призналась, закрыли ли шоу “ОЛЯ“.

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Теги: МастерШеф, МастерШеф-8, новости, фото, анонс, новый эфир, новый выпуск
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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