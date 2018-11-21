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Светлана Лобода призналась, почему опять оказалась в больнице

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Украинская певица Светлана Лобода напугала поклонников сообщением о своем здоровье.
Светлана Лобода призналась, почему опять оказалась в больнице
Светлана Лобода призналась, почему опять оказалась в больнице
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода призналась, почему опять оказалась в больнице.

Оказалось, что артистка всего-навсего проходила осмотр:

Вчера была плановая проверка! Все гуд, котики. Сегодня - сьемки.

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Проверка нужна была Лободе после перенесенной операции. Так, вечером 23 октября, во время исполнения сложного танцевального номера, Светлана почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Врачи доставили ее в больницу и провели срочную операцию на почке.

Напомним, украинский музыкант Женя Галич потерял близкого человека. Подробности читайте здесь.

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Теги: Светлана Лобода, новости шоу бизнеса
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Комментариев (1)
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Jim Beam  (аноним)  21.11.2018, 12:37
Оценка:  0
Jim Beam
Бог тебя покарает. А вместе с тобой и прочих гастролеров-путинолюбов: Дорна, Сердючку, Брежневу, Лорак, Повалий... С большим удовольствием буду вас на кол сажать)))).
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