Украинская певица Светлана Лобода напугала поклонников сообщением о своем здоровье.

Светлана Лобода призналась, почему опять оказалась в больнице instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода призналась, почему опять оказалась в больнице.

Оказалось, что артистка всего-навсего проходила осмотр:

Вчера была плановая проверка! Все гуд, котики. Сегодня - сьемки.

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Проверка нужна была Лободе после перенесенной операции. Так, вечером 23 октября, во время исполнения сложного танцевального номера, Светлана почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Врачи доставили ее в больницу и провели срочную операцию на почке.

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