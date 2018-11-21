Светлана Лобода призналась, почему опять оказалась в больнице
Украинская певица Светлана Лобода напугала поклонников сообщением о своем здоровье.
Исполнительница Светлана Лобода призналась, почему опять оказалась в больнице.
Оказалось, что артистка всего-навсего проходила осмотр:
Вчера была плановая проверка! Все гуд, котики. Сегодня - сьемки.
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Проверка нужна была Лободе после перенесенной операции. Так, вечером 23 октября, во время исполнения сложного танцевального номера, Светлана почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Врачи доставили ее в больницу и провели срочную операцию на почке.
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