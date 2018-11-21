Спустя 20 лет брака: Роберт Де Ниро разводится с женой

Голливудский актер Роберт Де Ниро решился на перемены в личной жизни.

75-летний актер Роберт Де Ниро разводится с актрисой Грэйс Хайтауэр, на которой женат более 20 лет - с 1997 года.

Оказалось, что супруги не живут вместе с начала этого лета. Если верить порталу Page Six, пара скоро объявит о разводе публично.

Читай также: Раздор в королевской семье: супруга принца Чарльза подает на развод

У Роберта и Грэйс есть двое детей - сын Эллиот 1998 года рождения и младшая дочь Хелен, рожденная в 2011 году от суррогатной матери.

Роберт Де Ниро и Грейс Хаутауэр Getty Images

Пара познакомилась в 1987 году, когда Хайтауэр работала стюардессой. Позже она работала моделью, а затем снялась в нескольких фильмах.

Напомним, украинский музыкант Женя Галич потерял близкого человека. Подробности читайте здесь.