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Спустя 20 лет брака: Роберт Де Ниро разводится с женой

Комментариев: 2
Голливудский актер Роберт Де Ниро решился на перемены в личной жизни.
Роберт Де Ниро разводится с женой
Роберт Де Ниро разводится с женой
Getty Images

75-летний актер Роберт Де Ниро разводится с актрисой Грэйс Хайтауэр, на которой женат более 20 лет - с 1997 года. 

Оказалось, что супруги не живут вместе с начала этого лета. Если верить порталу Page Six, пара скоро объявит о разводе публично.

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У Роберта и Грэйс есть двое детей - сын Эллиот 1998 года рождения и младшая дочь Хелен, рожденная в 2011 году от суррогатной матери.

Роберт Де Ниро и Грейс Хаутауэр
Роберт Де Ниро и Грейс Хаутауэр
Getty Images

Пара познакомилась в 1987 году, когда Хайтауэр работала стюардессой. Позже она работала моделью, а затем снялась в нескольких фильмах.

Напомним, украинский музыкант Женя Галич потерял близкого человека. Подробности читайте здесь.

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Теги: Роберт Де Ниро, Грэйс Хайтауэр, развод, новости шоу бизнеса
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Комментариев (2)
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БEN    21.11.2018, 11:30
Оценка:  0
БEN
субсидию не дают ?)
pусский  (аноним)  21.11.2018, 11:29
Оценка:  0
pусский
Молодец дед, наверняка отыскал новую белую пиздюшку! Эти негритянки, они... короче, пусть великий актёр заделает белого младенца!
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