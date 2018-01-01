Олег Скрипка презентував авторське вино “Країна Мрій” на гастро вечорі  у Миколи Тищенка

Відомий український музикант, який прожив багато років у Франції, де і закохався у культуру вина,разом із компанією Шато Чизай, здійснив давню мрію - закоркувати власне авторське вино. БілийTRAMINER та ROSE PINOT NOIR першими дегустували відвідувачі ресторану COIN на гастровечорі “Осінь. Вино. Музика…”.

Олег Скрипка розповідає:

Бренд “Країна Мрій” молодий, і вина наші теж молоді – цьогорічні. Я є фанатом сухих вин, і особлио рожевих. Тому що рожеве вино унікальне і пасує для всіх випадків: до м'яса і до риби, можна куштувати і з десертом, і влітку, і взимку. Але у нас в Україні ще бракує добрих рожевих вин. Також моє - біле вино 2018 року винограду трамінер, цей італійський сорт, якому дуже пасують наші закарпатські землі, дає в гроно прекрасний баланс між цукром і кислотою та прекрасний насичений аромат.

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Ідея робити власне вино визрівала у співака давно, бракувало лише поштовху і він стався на Закарпатті. У процесі виготовлення вина Олег приймав безпосередню участь. Особисто обирав дві ділянки на виноградниках Chizay Мала Гора, брав участь у зборі врожаю і відбирав найкращі грона винограду.

Авторські вина “Країна Мрій” виготовлені з виноградного соку так званої першої фракції - це сік, який стікає з передроблених ягід без механічного чавлення. Це найкраща основа для особливих вин, адже такий сік містить максимальну ароматику та інтенсивність смаку.

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До речі, авторського вина артиста в Україні донині ще не існувало, це абсолютно екслюзивна історія.Вино “Країна Мрій” вийшло невеликою серією – усього по 10 тис. пляшок білого і рожевого вина, які можна скуштувати у ресторанах та придбати в інтернеті та винних бутіках відповідно з етикеткою “Країна мрій” під брендом “Шато Чизай”.

Олег Скрипка зауважив:

Виноробство в Україні – це частина нашої культури та давніх традицій. Зокрема на Закарпатті вона існує сотні років. Українці здавна любили вино, і наша країна колись була серйозним виробником вина і навіть експортувала його у Європу. І зараз я хочу запропонувати українцям повірити в українське вино. Колись таким самим чином я волів, аби ми повірили в українську пісню, потім в український одяг і кухню, і сьогодні ми бачимо, що українська пісня, вишиванка, наша гастрономія стали справжнім трендом буквально на наших очах! Сподіваюся, з вином станеться так само.

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