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Ванесса Паради выпустила песню про Киев

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Французская певица Ванесса Паради впервые за 5 лет выпустила альбом, в котором есть сюрприз и для украинцев.
Ванесса Паради выпустила песню про Киев
Ванесса Паради выпустила песню про Киев
Getty Images

Певица и бывшая жена Джонни Деппа Ванесса Паради выпустила первый за пять лет альбом Les Sources, в который вошли 12 треков.

Один из них посвящен Киеву. Песня так и называется - Kiev. Сюжет песни заключается в том, что посреди заснеженной столицы Украины лирическая героиня артистки вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного, которые остались далеко позади.

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Несмотря на то, что альбом был записан в сотрудничестве с музыкантами Адриеном Галло и Фабио Вискольози, песню про Киев Ванесса написала сама. Вероятно, на трогательную композицию ее вдохновил визит в Украину в 2016 году.

Напомним, украинская ведущая Оля Фреймут призналась, закрыли ли шоу "ОЛЯ".

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Теги: Ванесса Паради, Киев, новости, шоу-биз
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