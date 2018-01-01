Ванесса Паради выпустила песню про Киев

Французская певица Ванесса Паради впервые за 5 лет выпустила альбом, в котором есть сюрприз и для украинцев.

Певица и бывшая жена Джонни Деппа Ванесса Паради выпустила первый за пять лет альбом Les Sources, в который вошли 12 треков.

Один из них посвящен Киеву. Песня так и называется - Kiev. Сюжет песни заключается в том, что посреди заснеженной столицы Украины лирическая героиня артистки вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного, которые остались далеко позади.

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Несмотря на то, что альбом был записан в сотрудничестве с музыкантами Адриеном Галло и Фабио Вискольози, песню про Киев Ванесса написала сама. Вероятно, на трогательную композицию ее вдохновил визит в Украину в 2016 году.

Напомним, украинская ведущая Оля Фреймут призналась, закрыли ли шоу "ОЛЯ".