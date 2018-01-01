Женя Галич потерял близкого человека

Украинский музыкант Женя Галич рассказал о семейной трагедии.

Вокалист украинской группы O.Torvald Женя Галич потерял отца.

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Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Facebook:

Друзья. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал меня и мою семью в борьбе с болезнью моего папы. Я никогда этого не забуду. Сегодня папы не стало. Он уснул.

Также Женя трогательно обратился к папе:

Иванович, ты самый лучший отец в мире. Ты прожил достойную жизнь. Увидел четверых внуков, воспитал меня с братом такими, какими мы сейчас есть. Все лучшее, что есть в моем характере - это твоё. Все мои друзья знают, как сильно я люблю тебя и уважаю. Ты - мой герой. Навсегда. Спи спокойно!

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