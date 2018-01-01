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Женя Галич потерял близкого человека

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Украинский музыкант Женя Галич рассказал о семейной трагедии.
Женя Галич потерял близкого человека
Женя Галич потерял близкого человека
facebook.com/jeniagalich

Вокалист украинской группы O.Torvald Женя Галич потерял отца.

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Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Facebook:

Друзья. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал меня и мою семью в борьбе с болезнью моего папы. Я никогда этого не забуду. Сегодня папы не стало. Он уснул. 

Также Женя трогательно обратился к папе:

Иванович, ты самый лучший отец в мире. Ты прожил достойную жизнь. Увидел четверых внуков, воспитал меня с братом такими, какими мы сейчас есть. Все лучшее, что есть в моем характере - это твоё.  Все мои друзья знают, как сильно я люблю тебя и уважаю. Ты - мой герой. Навсегда. Спи спокойно!

Напомним, украинская певица Светлана Лобода снова попала в больницу.

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Теги: Женя Галич, новости шоу бизнеса
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