Светлана Лобода опять попала в больницу
Исполнительница Светлана Лобода, которую срочно госпитализировали в конце октября из-за проблем с почками, опять попала в больницу.
Об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте:
Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате - Аните Цой - твоя помощь в самой экстренной ситуации абсолютно бесценна.
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Светлана сообщила, что ее организм восстанавливается и она готова давать еще больше концертов. К слову, сейчас артистка занята работой над клипом на новую песню INSTADRAMA.
Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку 🤲Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате- @anitatsoy - твоя помощь в самой экстренной ситуации- абсолютно бесценна. Благодарю тебя 🙏 Потихоньку организм восстаеавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов. Дай Бог . Совсем скоро мы отправляемся в тур по Уралу, а пока готовим для вас наш новый блокбастер #instadrama #video #comingsoon #держиголовувыше#будьсильным#всегда
Напомним, певица Слава Каминская перешла на украинский язык.
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