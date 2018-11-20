Светлана Лобода опять попала в больницу

Украинская певица Светлана Лобода рассказала о своем самочувствии.

Исполнительница Светлана Лобода, которую срочно госпитализировали в конце октября из-за проблем с почками, опять попала в больницу.

Об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте:

Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате - Аните Цой - твоя помощь в самой экстренной ситуации абсолютно бесценна.

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Светлана сообщила, что ее организм восстанавливается и она готова давать еще больше концертов. К слову, сейчас артистка занята работой над клипом на новую песню INSTADRAMA.

Напомним, певица Слава Каминская перешла на украинский язык.