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Леся Никитюк впервые прокомментировала свое попадание в финал "Танців з зірками 2018"

Комментариев: 1
Украинская ведущая Леся Никитюк объяснила, как попала в суперфинал шоу "Танці з зірками 2018".
Леся Никитюк впервые прокомментировала свое попадание в финал "Танці з зірками 2018"
Леся Никитюк впервые прокомментировала свое попадание в финал "Танці з зірками 2018"
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Леся Никитюк впервые высказалась о своем прохождении в суперфинал шоу “Танці з зірками 2018“.

В ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте проекта, Леся объяснила, как ей удалось обойти конкурентов:

Всем тем, кто не согласен с моим прохождением в финал народного шоу “Танці з зірками 2018“, хочется сказать следующее. Друзья, голосуйте за свои любимые пары. А вы, любимые пары, сделайте все возможное, чтобы за вас голосовали.

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Отметим, что в полуфинале “Танців з зірками 2018“ шоу покинул актер Павел Вишняков, которого называли одним из главных претендентов на победу. Это вызвало бурную реакцию зрителей проекта.

Таким образом, в суперфинале “Танців з зірками 2018“ 25 ноября сразятся Иракли Макацария, Игорь Ласточкин и Леся Никитюк.

Напомним, ранее мы предлагали выбрать своего победителя шоу “Танці з зірками 2018“. Проголосовать можно здесь.

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Теги: Танці з зірками 2018, Леся Никитюк, новости шоу бизнеса, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.11.2018, 18:02
Оценка:  0
гость
Неужели она не понимает, что всегда нужно вОвремя уходить? Ну поучаствовала, ну посмешила, ну поскандалила, и, наверное, пора? Ну как совесть позволяет, при её абсолютной негибкости(когда её кружили вниз головой, она была как манекен!)не уступить место Вишнякову,который танцует хорошо?
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