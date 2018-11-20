Леся Никитюк впервые прокомментировала свое попадание в финал "Танців з зірками 2018"

Украинская ведущая Леся Никитюк объяснила, как попала в суперфинал шоу "Танці з зірками 2018".

Ведущая Нового канала Леся Никитюк впервые высказалась о своем прохождении в суперфинал шоу “Танці з зірками 2018“.

В ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте проекта, Леся объяснила, как ей удалось обойти конкурентов:

Всем тем, кто не согласен с моим прохождением в финал народного шоу “Танці з зірками 2018“, хочется сказать следующее. Друзья, голосуйте за свои любимые пары. А вы, любимые пары, сделайте все возможное, чтобы за вас голосовали.

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Отметим, что в полуфинале “Танців з зірками 2018“ шоу покинул актер Павел Вишняков, которого называли одним из главных претендентов на победу. Это вызвало бурную реакцию зрителей проекта.

Таким образом, в суперфинале “Танців з зірками 2018“ 25 ноября сразятся Иракли Макацария, Игорь Ласточкин и Леся Никитюк.

Напомним, ранее мы предлагали выбрать своего победителя шоу “Танці з зірками 2018“. Проголосовать можно здесь.