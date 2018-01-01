7 причин посетить презентацию нового альбома группы "Фиолет"

Украинская группа "Фиолет" выпустила новый альбом AURORA: когда состоится его презентация в Киеве.

Тур в поддержку лонгплея AURORA ярко и громко поставит точку 27 ноября в столичном клубе ATLAS. Ivona нашла для вас 7 причин посетить этот концерт:

1. Работа над альбомом AURORA велась почти три года, а к его созданию присоединилось 10 различных музыкантов и известный саундпродюсер Артур Даниелян. За счет этого альбом получился очень разноплановым.

Фиолет Пресс-служба

Читайте также: Ани Лорак неожиданно появилась в Киеве: названа причина

2. Концерты "Фиолет" - это экспрессия, драйв, безумная энергетика, которую выдерживают барабанные установки и даже ... пол концертных площадок. Почти в каждом втором городе после концертов были разломаны барабаны, а в Луцке во время исполнения песни "П'янi мости" вокалист группы Сергей Мартынюк подпрыгнул так сильно, что под ним развалился пол. Сергей сильно ударил ребра, но ничего не сломал и концерты группы отменять не пришлось.

3. Лирическим песням группы также с удовольствием подпевают по всей Украине — от Харькова до Львова. Один из главных хитов Фиолет "Кохана" уже пересек миллионную отметку на YouTube:

4. На этом концерте вас ждут многочисленные сюрпризы. Даже если вы уже посещали туровые концерты в поддержку альбома AURORA, группе будет чем вас удивить.

Читайте также: Макс Барских и LITKOVSKAYA выпустили уникальный мерч

5. На концерте можно будет приобрести дебютный роман фронтмена группы Сергея Мартынюка "Капiтан Смуток" и эксклюзивный новый мерч Фиолет - эко-сумки, кулоны ручной работы с символикой группы, барабанные палочки с логотипом Фиолет и много других интересных вещей.

6. Вас ждут неожиданные звездные дуэты с музыкантами, чьи имена пока держатся в тайне.

7. Трек лист включает в себя почти три десятка песен. Некоторые из старых хитов группы "Фиолет" именно на этом концерте будут исполнены уже в последний раз.

Афиша презентации альбома AURORA группы Фиолет Пресс-служба

Напомним также, что Forbes нaзвaл caмую выcoкooплaчивaeмую пeвицу в 2018 году.