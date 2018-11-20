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Пэрис Хилтон разорвала помолвку со своим возлюбленным

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Светская львица Пэрис Хилтон разорвала отношения с актером Крисом Зилкой: что произошло.
Пэрис Хилтон разорвала помолку со своим возлюбленным
Пэрис Хилтон разорвала помолку со своим возлюбленным
Getty Images

Американская светская львица Пэрис Хилтон разорвала помолвку со своим возлюбленным - актером Крисом Зилкой, который, к слову, имеет украинские корни.

Издание JustJared сообщает, что пара разошлась после почти двух лет отношений. Инсайдер из близкого окружения пары заявил, что отношения звезд “отжили свое“:

Пэрис и Крис разошлись и отменили помолвку в начале этого месяца. Они решили, что так будет лучше. Она сейчас хочет сфокусироваться на своем бренде, а Крис займется работой в галерее.

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Сама Хилтон опубликовала странный пост на своей странице в соцсети Instagram, намекнув на разрыв отношений с возлюбленным:

Моя любимая цитата Мэрилин Монро: “Я верю, что все происходит по некоторой причине. Люди меняются - так вы можете научиться отпускать. Дела идут неправильно - так вы цените их, когда они в порядке. Вы верите лжи - так вы, наконец, учитесь не доверять никому, кроме себя. И иногда хорошие вещи разваливаются - так лучшие вещи сочетаются вместе“.

Отметим, что Крис сделал Пэрис предложение руки и сердца в января 2018 года во время отдыха в Аспене. Видимо, свадьбе не суждено состояться. Или же это очередной пиар-ход Пэрис?

Напомним, британская певица Мел Би призналась, что пыталась совершить самоубийство.

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