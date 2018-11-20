Пэрис Хилтон разорвала помолвку со своим возлюбленным
Американская светская львица Пэрис Хилтон разорвала помолвку со своим возлюбленным - актером Крисом Зилкой, который, к слову, имеет украинские корни.
Издание JustJared сообщает, что пара разошлась после почти двух лет отношений. Инсайдер из близкого окружения пары заявил, что отношения звезд “отжили свое“:
Пэрис и Крис разошлись и отменили помолвку в начале этого месяца. Они решили, что так будет лучше. Она сейчас хочет сфокусироваться на своем бренде, а Крис займется работой в галерее.
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Сама Хилтон опубликовала странный пост на своей странице в соцсети Instagram, намекнув на разрыв отношений с возлюбленным:
Моя любимая цитата Мэрилин Монро: “Я верю, что все происходит по некоторой причине. Люди меняются - так вы можете научиться отпускать. Дела идут неправильно - так вы цените их, когда они в порядке. Вы верите лжи - так вы, наконец, учитесь не доверять никому, кроме себя. И иногда хорошие вещи разваливаются - так лучшие вещи сочетаются вместе“.
My favorite Marilyn Monroe quote. ✨”I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go. Things go wrong so that you appreciate them when they're right. You believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself. And sometimes good things fall apart so better things can fall together.”✨
Отметим, что Крис сделал Пэрис предложение руки и сердца в января 2018 года во время отдыха в Аспене. Видимо, свадьбе не суждено состояться. Или же это очередной пиар-ход Пэрис?
Напомним, британская певица Мел Би призналась, что пыталась совершить самоубийство.
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