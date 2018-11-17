В субботу, 24 ноября, состоится первый прямой эфир вокального шоу "Х-Фактор 9".

"Х-Фактор 9": кого мы увидим в прямых эфирах пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 24 ноября, на телеканале СТБ выйдет первый прямой эфир девятого сезона вокального шоу “Х-Фактор“.

Уже известно, что зрители увидят в прямых эфирах проекта 13 участников. Ivona предлагает познакомиться с претендентами на победу в “Х-Факторе 9“.

Команда Насти Каменских - “Группы“

“ZBSband“

“Duke Time“

“Jazzforacat“

Команда Андрея Данилко - “Парни“

Александр Илюха - участник группы “Magna“

Иван Ищенко

Петр Герасымив

Дмитрий Волканов

Команда Дмитрия Шурова - “Девушки“

Полина Полинейчик - белорусская певица, выступавшая под псевдонимом Рэспубліка Паліна

Ольга Жмурин

Маргарита Двойненко

Команда Олега Винника - “Старше 30“

Ольга Цепкало

Александр Рябенко

Марк Савин - выпускник “Фабрики звезд-2“

Вот как выглядит полный перечень участников первого прямого эфира девятого сезона шоу “Х-Фактор“:

Напомним, ранее мы предлагали выбрать своего победителя шоу "Танці з зірками 2018". Проголосовать можно здесь.