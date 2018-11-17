"Х-Фактор 9": кого мы увидим в прямых эфирах
В эту субботу, 24 ноября, на телеканале СТБ выйдет первый прямой эфир девятого сезона вокального шоу “Х-Фактор“.
Уже известно, что зрители увидят в прямых эфирах проекта 13 участников. Ivona предлагает познакомиться с претендентами на победу в “Х-Факторе 9“.
- Команда Насти Каменских - “Группы“
“ZBSband“
“Duke Time“
“Jazzforacat“
- Команда Андрея Данилко - “Парни“
Александр Илюха - участник группы “Magna“
Иван Ищенко
Петр Герасымив
Дмитрий Волканов
- Команда Дмитрия Шурова - “Девушки“
Полина Полинейчик - белорусская певица, выступавшая под псевдонимом Рэспубліка Паліна
Ольга Жмурин
Маргарита Двойненко
- Команда Олега Винника - “Старше 30“
Ольга Цепкало
Александр Рябенко
Марк Савин - выпускник “Фабрики звезд-2“
Вот как выглядит полный перечень участников первого прямого эфира девятого сезона шоу “Х-Фактор“:
Напомним, ранее мы предлагали выбрать своего победителя шоу "Танці з зірками 2018". Проголосовать можно здесь.
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