Прошлая неделя стала финальной для реалити-шоу "ЛавЛавСar-3" на телеканале ТЕТ.

"ЛавЛавCar-3": кто победил в реалити-шоу Кадр из видео

В шоу “ЛавЛавСar-3“ четыре пары проверяли отношения горем, радостью и путешествием. По правилам сезона, со среды пары покидали проект. Но впереди путешественников ждала последняя поездка вместе. Голос запланировал финал в Стамбуле.

Первое задание оказалось провальным для одной из пар. Перед участниками поставили задачу: сделать фотографии с наибольшим количеством иностранцев.

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Женя и Жанна сделали только 26 селфи и не реабилитировались в конкурсе на бонусный лайк. Последняя вечеринка в полном составе оказалась прощальной для франковцев. Пара отправилась домой.

Кто-то из ребят расстроился, а вот Люба радовалась:

Они не старались на проекте. Я рада, что Женя и Жанна ушли.

На следующий день испытание “богатства и бедности” не прошли Олег и Люба. Голос показал парам, как зарабатывают деньги на улицах Стамбула. Парням пришлось чистить обувь прохожим, а девушкам зазывать клиентов. Пара Олега и Любы заработала больше остальных, но победа ускользнула от них. Ведь мерились соперники не деньгами, а весом купленных вещей на эти деньги.

Олег и Люба отправилась на свидание, чтобы принять самое важное решение — быть вместе или нет. Ни свидание, ни проект не помогли больным отношениям. Они расстались сразу после реалити.

В финале “ЛавЛавCar-3“ схлестнулись Саша и Женя против Ксюши и Леши.

Голос провел эстафету из семи этапов. Финалисты выбрали абсолютно разные стратегии. Женя и Саша беспощадно пользовались подсказками Голоса, но за это ведущий отбирал у них лайки. Ксюша и Алексей двигались медленнее, но сохранили больше лайков.

Напряжение росло… Удача отвернулась от Леши и Ксюши — супруги потеряли трофей за один из этапов эстафеты и задержались на финише.

В двадцать пятый вечер третьего сезона Голос сообщил имена победителей.

Приз - 200 000 гривен за победу в реалити-шоу “ЛавЛавCar–3“ получили Александра Трей и Евгений Демьянов.

Напомним, украинская ведущая Лилия Ребрик показала свою 95-летнюю бабушку.