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Сергею Полунину - 29: лучшие видео украинского гения балета

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Во вторник, 20 ноября, всемирно известному танцору Сергею Полунину исполнилось 29 лет.
Сергею Полунину - 29: лучшие видео украинского гения балета
Сергею Полунину - 29: лучшие видео украинского гения балета
Getty Images

20 ноября всемирно известному танцору балета украинского происхождения Сергею Полунину исполнилось 29 лет.

Заниматься танцами Сергей начал с самого детства и уже в 17 лет вошел в труппу Королевского балета в Лондоне. В 19 лет Полунин стал самым молодым его премьером за всю историю.

Немного проработав в Лондоне танцор принял решение покинуть Королевский балет. Сейчас он - приглашенный артист Баварской оперы в Мюнхене, а также выходит на сцены других театров. Кроме того, Сергея можно увидеть в кино - он снялся в фильмах “Танцовщик“ и “Убийство в восточном экспрессе“.

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В честь дня рождения украинского гения балета Сергея Полунина Ivona предлагает посмотреть его лучшие танцевальные видео.

Напомним, украинская ведущая Лилия Ребрик показала свою 95-летнюю бабушку.

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Теги: Сергей Полунин, видео, новости шоу бизнеса
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