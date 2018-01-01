Сергею Полунину - 29: лучшие видео украинского гения балета

Во вторник, 20 ноября, всемирно известному танцору Сергею Полунину исполнилось 29 лет.

20 ноября всемирно известному танцору балета украинского происхождения Сергею Полунину исполнилось 29 лет.

Заниматься танцами Сергей начал с самого детства и уже в 17 лет вошел в труппу Королевского балета в Лондоне. В 19 лет Полунин стал самым молодым его премьером за всю историю.

Немного проработав в Лондоне танцор принял решение покинуть Королевский балет. Сейчас он - приглашенный артист Баварской оперы в Мюнхене, а также выходит на сцены других театров. Кроме того, Сергея можно увидеть в кино - он снялся в фильмах “Танцовщик“ и “Убийство в восточном экспрессе“.

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В честь дня рождения украинского гения балета Сергея Полунина Ivona предлагает посмотреть его лучшие танцевальные видео.

Напомним, украинская ведущая Лилия Ребрик показала свою 95-летнюю бабушку.