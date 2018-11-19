Макс Барских и LITKOVSKAYA выпустили уникальный мерч

Накануне грандиозного шоу в киевском МВЦ Барских представил лимитированную коллекцию мерча, идейным вдохновителем которого выступил бренд LITKOVSKAYA.

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#BEREGA - это прецедент в мире отечественного шоу-бизнеса, когда музыкант и дизайнер объединяют силы для запуска совместной коллаборации. Коллекция включает в себя худи, два вида футболок, панамы и поясные сумки. Доминирующая цветовая палитра линии - белая и красная. #BEREGA полностью сосредоточены на 80-х, не копируя их, а растворяя в современном мире стиля.

LITKOVSKAYA:

Моя история отношений с Максом Барских и Аланом Бадоевым – это история большой дружбы. Алан вдохновляет выходить за пределы возможного и мне в большое удовольствие работать вместе. Я была рада интересному процессу и тому, что в результате у нас получилось передать привет всем поклонникам творчества Макса Барских.

МАКС БАРСКИХ:

Нам очень комфортно работать с Лилей. Меня вдохновляет ее видение, ее дизайн. Поэтому я с удовольствием доверил разработку такого важного для нас момента, как мерч, именно ей. Потому что я хотел бы, чтобы мои поклонники получали качественную продукцию и в чем-то уникальную.

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Некоторые предметы из лимитированной коллекции купить будет невозможно - они попадут в руки избранным. Панамы #BEREGA к премьере одноименного сингла и клипа уже получили 50 человек из радио и TV сферы, которые тесно сотрудничают с Барских на протяжении 10 лет. Эксклюзивные пригласительные на шоу-предпрослушивание 29.11 в МВЦ в виде поясной сумки найдут своих адресатов уже в этот четверг.

Дроп #BEREGA поступит в продажу 29.11 на киевском концерте артиста в МВЦ.

Напомним, 16 ноября состоялась долгожданная премьера проекта Макса Барских #BEREGA , вызвав небывалый ажиотаж среди поклонников артиста. В считанные часы после мирового старта цифровых продаж трек достиг первого места в iTunes пяти стран: Украина, Беларусь, Эстония, Казахстан, Россия, открыв новые горизонты в Катаре (12 место) и Израиле (23 место).

Напомним также, что певица Lilu показала Киев с высоты птичьего полета. Посмотреть видео можно по ссылке.