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Умер актер из "Пятого элемента"

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Скончался актер Джон Блузал, который сыграл в культовом фильме "Пятый элемент": что об этом известно.
Умер Джон Блузал
Умер Джон Блузал
Кадр из фильма

Скончался актер Джон Блузал, который сыграл профессора Пачолли в фантастическом боевике “Пятый элемент“.

Ему было 89 лет, передает The Independent.

Отметим, что карьера Джона Блузала длилась почти 60 лет. За это время он снялся в множестве знаменитых фильмах, кроме “Пятого элемента“ с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович. К примеру, в фильме “Супермен-3“ Ричарда Лестера и антиутопии “Темный город“.

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Родился Джон Блузал в Польше в 1929 году. Позже перебрался в Великобританию, где начал сниматься в телесериалах и полнометражном кино. Одним из последних фильмов с его участием стала комедия “Да здравствует Цезарь!“ братьев Коэн. Всего за свою карьеру актер снялся в 132 фильмах.

Напомним, ранее умер общественный деятель и меценат Эдуард фон Фальц-Фейн.

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Теги: Джон Блузал, Пятый элемент, новости, умер, шоу-биз
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