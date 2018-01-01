Певица Lilu показала Киев с высоты птичьего полета: видео

Украинская артистка Lilu выпустила новый клип под названием "Дежавю", который снимался не только в столице Украины, но и на Лазурном побережье Франции.

Певица Lilu успешно продолжает формировать свой репертуар украиноязычными песнями - в этот раз трек "Дежавю" удостоился солнечного и позитивного видеоряда.

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Команда артистки клип на эту песню снимала еще летом - тогда Lilu совместила свою поездку во Францию для записи программы "Феєрія мандрів зLilu" со съемками нового клипа. В итоге зрители в клипе могут видеть не только Канны, Ниццу и Монако, но и самые красивые кадры - утренний Киев с высоты птичьего полета. Для съемок в Киеве выбрали локацию в центре города, которая максимально четко бы отображала всю красоту столицы Украины.

Lilu в новом клипе проводит некую параллель - между киевским волшебным рассветом и тем состоянием, когда человек только-только влюбляется и окрылен новым светлым чувством:

Эта песня о той любви, когда не хочется искать никого другого, никого, кто мог бы быть лучше по каким-либо параметрам. Композиция однозначно будет близка всем, кто нашел своего единственного человека, которого не хочется променять ни на кого иного.

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Неоднократно в своих многочисленных интервью певица заявляла, что своим творчеством хочет нести позитив, радость и добро, которых порой так не хватает в современном обществе. Судя по песне и клипу "Дежавю", а также по предыдущему треку артистки "Коли є ти" - в творчестве исполнительницы действительно наблюдается тенденция дарить слушателям позитивную вдохновляющую музыку с текстами, которые близки каждому из нас.

Напомним также, что Оля Полякова презентовала новую песню "Любовница". Послушать трек и узнать подробности можно по ссылке.