"Танці з зірками 2018": кто покинул проект в 13 эфире, а кто прошел в финал
18 ноября состоялся полуфинал шоу “Танці з зірками 2018“. Во время прямого эфира зрители узнали, кто же покинул эфир проекта, а кто прошел в суперфинал шоу “Танці з зірками 2018“.
В результате зрительского голосования в 13 эфире “Танці з зірками 2018“ покинула пара Павел Вишняков и Юлия Сахневич.
Їм вдалося те, чого не вдалося Могилевській та Ямі – закрутити справжній роман на паркеті! 💞Через танець Юлі з Іраклі, який глядачі визнали найкращим, Вишняков місця собі не знаходив... Але незважаючи на це @vishniakov_pavel_ та @juli_sakhnevych підготували найсексуальніший танець на заздрість конкурентам 🔥 Та чи збережуть вони почуття? Дивимося 😊 Сподобався танець Павла та Юлі? Підтримай пару – надсилай СМС з кодом 11 на номер 7914 або телефонуй 0 900 900 011. З одного номеру можна проголосувати 10 разів за кожну пару. #ТанцізЗірками
Смотрите здесь выступления Павла Вишнякова в полуфинале “Танців з зірками 2018“:
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Таким образом, в финале шоу “Танці з зірками 2018“ оказались: Иракли Макацария, Игорь Ласточкин и Леся Никитюк (к слову, она была аутсайдером в таблице голосования членов жюри).
А вот как выступала Леся Никитюк:
Напомним, ранее финалист шоу “Танці з зірками 2018“ Иракли Макацария признался, кем занято его сердце.
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