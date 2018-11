"Танці з зірками 2018": кто покинул проект в 13 эфире, а кто прошел в финал

Їм вдалося те, чого не вдалося Могилевській та Ямі – закрутити справжній роман на паркеті! 💞Через танець Юлі з Іраклі, який глядачі визнали найкращим, Вишняков місця собі не знаходив... Але незважаючи на це @vishniakov_pavel_ та @juli_sakhnevych підготували найсексуальніший танець на заздрість конкурентам 🔥 Та чи збережуть вони почуття? Дивимося 😊 Сподобався танець Павла та Юлі? Підтримай пару – надсилай СМС з кодом 11 на номер 7914 або телефонуй 0 900 900 011. З одного номеру можна проголосувати 10 разів за кожну пару. #ТанцізЗірками

A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Nov 4, 2018 at 12:26pm PST