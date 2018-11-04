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"Танці з зірками 2018": кто покинул проект в 13 эфире, а кто прошел в финал

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Известны имена финалистов шоу "Танці з зірками 2018": интересные подробности 13-го выпуска.
"Танці з зірками 2018": кто покинул проект в 13 эфире, а кто прошел в финал

18 ноября состоялся полуфинал шоу “Танці з зірками 2018“. Во время прямого эфира зрители узнали, кто же покинул эфир проекта, а кто прошел в суперфинал шоу “Танці з зірками 2018“.

В результате зрительского голосования в 13 эфире “Танці з зірками 2018“ покинула пара Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Їм вдалося те, чого не вдалося Могилевській та Ямі – закрутити справжній роман на паркеті! 💞Через танець Юлі з Іраклі, який глядачі визнали найкращим, Вишняков місця собі не знаходив... Але незважаючи на це @vishniakov_pavel_ та @juli_sakhnevych підготували найсексуальніший танець на заздрість конкурентам 🔥 Та чи збережуть вони почуття? Дивимося 😊 Сподобався танець Павла та Юлі? Підтримай пару – надсилай СМС з кодом 11 на номер 7914 або телефонуй 0 900 900 011. З одного номеру можна проголосувати 10 разів за кожну пару. #ТанцізЗірками

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Смотрите здесь выступления Павла Вишнякова в полуфинале “Танців з зірками 2018“:

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Таким образом, в финале шоу “Танці з зірками 2018“ оказались: Иракли Макацария, Игорь Ласточкин и Леся Никитюк (к слову, она была аутсайдером в таблице голосования членов жюри).

А вот как выступала Леся Никитюк:

Напомним, ранее финалист шоу “Танці з зірками 2018“ Иракли Макацария признался, кем занято его сердце.

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Теги: Танці з зірками 2018, кто покинул проект в 13 эфире, кто прошел в финал "Танці з зірками 2018", Леся Никитюк, Павел Вишняков, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
upss1    19.11.2018, 00:48
Оценка:  -1
upss1
Никитюк-позорище, драбына Хмельницкая...гоу Хом!
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