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Иракли Макацария признался, rtv занято его сердце

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Участник проекта "Холостяк" Иракли Макацария откровенно рассказал о своей личной жизни.
Иракли Макацария признался, занято ли его сердце
Иракли Макацария признался, занято ли его сердце
instagram.com/maqatsa/

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Известный холостяк Иракли Макацария, которому приписывали роман с конкуренткой по шоу “Танці з зірками 2018“ Michelle Andrade, наконец рассказал, занято ли его сердце и есть ли у него возлюбленная в Украине. Подробности знает Ivona

В недавнем интервью харизматичный Иракли признался, что не имеет серьезных отношений и пока не планирует свадьбу.  

Пока рядом со мной нет второй половины, не знаю, когда у меня будут помолвка или свадьба. Можно говорить что угодно, и люди говорят. Но на этом этапе – ничего серьезного, ни с кем! Честное слово! - прокомментировал продюсер и экс-участник шоу “Холостяк”. 

Напомним, что сегодня, 18 ноября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится полуфинал проекта “Танці з зірками“, в котором Иракли Макацария и Яна Заец станцуют румбу и хип-хоп вместе с финалисткой прошлого сезона проекта и участницей группы “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой. 

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Теги: Иракли Макацария, новости, холостяк
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Комментариев (1)
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shurag    18.11.2018, 16:56
Оценка:  0
shurag
"очень важная новость"
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