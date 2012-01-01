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41-летняя Джессика Честейн впервые стала мамой

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Джессика Честейн и ее супруг Джан Лука Пасси ди Препозуло впервые стали родителями благодаря суррогатному материнству.
41-летняя Джессика Честейн впервые стала мамой
41-летняя Джессика Честейн впервые стала мамой
Getty Images

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41-летняя Джессика Честейн и ее 35-летний супруг Джан Лука Пасси ди Препозуло стали родителями. По информации западных СМИ, дочку паре родила суррогатная мать еще несколько месяцев назад.  

Известно, что малышку Джессика и Джан Лука назвали Джульеттой Пасси Честейн. Примечательно, что Честейн все это время скрывала информацию о ребенке, однако впервые актрису с дочкой на руках заметили в октябре этого года.  

Джессика Честейн с дочерью
Джессика Честейн с дочерью
Getty Images

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Джессика практически не расстается с новорожденной и берет ее даже на съемочную площадку.  

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Честейн познакомилась с Джаном Лукой еще в 2012 году. Подробности их романа неизвестны, так как сама актриса не любит рассказывать о личной жизни. Именно потому их свадьба, которую пара сыграла летом прошлого года, для многих стала неожиданностью.

Джессика Честейн с супругом
Джессика Честейн с супругом
Getty Images

Ранее новый парень Хейден Панеттьер впервые рассказал об их романе.

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Теги: Джессика Честейн, актриса, стала мамой, новости
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