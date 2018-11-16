"Если от вас уходит мужчина, скажите ему спасибо" - Маша Ефросинина рассказала, как ее бросил бойфренд
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Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно приняла участие в благотворительном проекте “Щирі. Свята“, рассказала своим подписчикам, как встретила своего мужа и почему не стоит жалеть себя, если вас бросил бойфренд. Подробнее читайте далее в материале.
На своей странице в Instagram Маша опубликовала пост, в котором призналась, что, когда ей было 23 года, ее бросил молодой человек. После тяжелого расставания она с подругами поехала в Ялту, где и встретила будущего мужа:
Последний раз меня бросил парень, когда мне было 23 года. Я решила тогда сильно страдать – прям в разрыв. Заливать лохмотья наших разбитых сердец мы с подругами поехали в Ялту. Там я как-то совершенно незапланированно встретила своего будущего мужа!, – написала Мария.
Ефросинина также добавила: "Эй, распухшие носы! Если вы дочитали до этого постскриптума, то вот вам цитата : "Помните, если от вас уходит мужчина, скажите ему спасибо – ведь он освобождает место для вашей "судьбы".
Последний раз меня бросил парень, когда мне было 23 года. Я решила тогда сильно страдать - прям в разрыв. Заливать лохмотья наших разбитых сердец мы с подругами поехали в Ялту. Там я как-то совершенно незапланированно встретила своего будущего мужа! Я к чему!? Если бы можно было в нас, женщинах, выключить ген жалости к себе, жажды оплакать почившие отношения, желания обмусоливать эту «потерю» месяцами, то, может, мы бы тогда и не были бы женщинами вовсе? Кто знает!? А пока на моем канале ( или по ссылке в профиле) свежая #мояпятерочка о том, как пережить, что тебя бросили, давайте и вы делитесь вашим опытом и советами на эту тему - они стопроцентно в эту минуту нужны какой-нибудь девушке с распухшим от слезосоплей носом! #вашаМаша П.С. Эй, распухшие носы! Если вы дочитали до этого постскриптума, то вот вам цитата : «Помните, если от вас уходит мужчина, скажите ему спасибо - ведь он освобождает место для вашей «судьбы»»
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