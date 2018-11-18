Умерла украинская оперная певица
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В субботу, 17 ноября, ушла из жизни известная украинская оперная певица Диана Петриненко. Артистке и лауреату Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко было 88 лет.
О смерти Дианы Петриненко сообщил режиссер Сергей Проскурня на своей странице в Facebook.
Только что отошла в вечность Диана Петриненко... мама Тараса... Дианочка... люблю, – написал режиссер.
Отметим, что сыном артистки является известный певец Тарас Петриненко, автор песни "Україно".
Диана Петриненко родилась 8 февраля 1930 года в селе Белоусовцы Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище и Киевскую консерваторию. В 1970 году Диане Петриненко было присвоено звание народной артистки УССР. Певица исполняла не только оперные арии, но и романсы, украинские и русские народные песни. Она успешно гастролировала в США, Канаде, Италии, Франции, Японии, Венгрии, Финляндии.
Ранее также сообщалось, о смерти певца и музыканта Евгения Осина.
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