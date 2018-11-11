Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально подтвердили, что они муж и жена
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Известный канадский певец Джастин Бибер и американская топ-модель Хейли Болдуин подтвердили, что стали мужем и женой. Напомним, что в начале сентября СМИ сообщали о тайной женитьбе пары, однако ни Бибер, ни Болдуин не комментировали эти слухи.
Так, на днях Джастин опубликовал в своем Instagram совместное фото с Хейли и добавил подпись “Моя жена бесподобна“.
Девушка же в социальных сетях сменила фамилию Болдуин на Бибер.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман длился всего пару месяцев. В этом году, после очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион, Джастин решился на восстановление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая во время свидания.
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