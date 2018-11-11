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Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально подтвердили, что они муж и жена

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Известный канадский певец Джастин Бибер официально подтвердил свой брак с американской топ-моделью Хейли Болдуин.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально муж и жена
Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально муж и жена
instagram.com/justinbieber/

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Известный канадский певец Джастин Бибер и американская топ-модель Хейли Болдуин подтвердили, что стали мужем и женой. Напомним, что в начале сентября СМИ сообщали о тайной женитьбе пары, однако ни Бибер, ни Болдуин не комментировали эти слухи. 

Так, на днях Джастин опубликовал в своем Instagram совместное фото с Хейли и добавил подпись “Моя жена бесподобна“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My wife is awesome

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Девушка же в социальных сетях сменила фамилию Болдуин на Бибер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my ❤️

Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман длился всего пару месяцев. В этом году, после очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион, Джастин решился на восстановление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая во время свидания.  

Ранее сообщалось, что Том Харди получил орден Британской империи.

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, женились
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