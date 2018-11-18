Умер певец и музыкант Евгений Осин

Скончался автор хита "Плачет девочка в автомате" - Евгений Осин: подробности.

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В субботу, 17 ноября, умер популярный в 90-х певец и музыкант — Евгений Осин. Артист ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщает издание “Известия”. Что известно о смерти автора хитов “А когда на море качка” и “Плачет девочка в автомате”, читайте далее в материале.

Сегодня вечером появилась информация о том, что труп Евгения Осина нашла его сестра Альбина после того, как певец в течение суток не выходил на связь. Согласно данным, он умер в своей квартире в Москве. Официальная причина смерти музыканта пока не известна, но источники сообщают, что Осин страдал от цирроза печени и нервного истощения.

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Евгения Осина похоронят 20 февраля на Троекуровском кладбище.

Кто такой Евгений Осин

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых хитов 90-х: “Плачет девушка в автомате“, “А когда на море качка”, “Восьмое марта“, “Попутчица” и т.д. В 2016 году вышел последний сольный альбом Осина под названием “Разлука”.

Напомним, что ранее скончался вокалист украинской группы “Нэнси“ Сергей Бондаренко.