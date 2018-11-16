В шоу "Ультиматум" расскажут, как бороться с неконтролируемой агрессией мужа

В пятницу, 16 ноября, на канале СТБ зрители увидят двенадцатый выпуск ток-шоу об отношениях «Ультиматум».

В этот раз ведущие, Юлия Бортник и Валерий Ославский, а также профессиональные эксперты: физиогномист и психолог Татьяна Ларина, психолог Валентин Ким и звездный гость – актриса и ведущая проекта «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова помогут очередной паре разобраться в семейном конфликте. Главная его причина – агрессия супруга.

Даша Трегубова пресс-служба канала СТБ

Неконтролируемая эмоциональность и агрессия легко могут свести на нет все трепетные чувства в отношениях. Именно с такой проблемой столкнулась героиня выпуска – Лариса. Женщина убеждает, что в последнее время ее муж стал совершенно другим человеком – нервным и злым. Лариса избегает совместных посещений общественных мест, ведь супруг может начать кричать на окружающих из-за любой мелочи. С детьми Николай тоже разговаривает на повышенных тонах, они его попросту боятся.

Лариса делится:

Мой муж Николай в последнее время стал очень несдержанным и неуправляемым. С полуоборота начинает заводиться и бросаться на людей, которые нас окружают. Мне страшно находиться рядом с ним. Например, мы как-то ехали в маршрутке, Коля передал крупную купюру и ждал сдачу. В течение нескольких минут сдача не передавалась, и он устроил скандал. Начались крики и, в конечном итоге, Коля просто выставил кондуктора на улицу! Я понимаю, у всех нервы, но он взрослый человек и должен контролировать свои эмоции. Моего мужа будто подменили, так продолжаться не может. Я его очень люблю, но у меня опускаются руки.

Лариса пресс-служба канала СТБ

Николай убежден, что жена сама провоцирует его, а потом делает виноватым. Мужчина считает, что Лариса пилит его по любому поводу, уделяет мало времени, внимания и заботы.

Николай пресс-служба канала СТБ

В студии ведущие и эксперты раскроют истинную причину агрессии Николая, которая повергнет в шок и супругу, и зрителей. Куда мужчина бесследно исчез на год? Поддастся ли брутальный байкер на провокацию проекта – раскованную незнакомку? И как быть женщине, если поведение мужа стало совершенно иным?

Смотрите это и многое другое уже сегодня в 22:50 на СТБ.

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