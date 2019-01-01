Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Зважені та щасливі" объявили кастинг на следующий сезон

Комментариев: 0
Каждый четверг в 20:00 на телеканале СТБ зрители следят за трансформацией участников самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі».
Зважені та щасливі 2019: кастинг на новый сезон
Зважені та щасливі 2019: кастинг на новый сезон
пресс-служба канала СТБ

Восьмой сезон перешел экватор и проект обьявил кастинг на следующий сезон. Кто может принимать участие, читайте ниже.

Читайте также: Наталья Могилевская осваивает новую профессию: кем она будет работать?

Девятый сезон станет одиночным, поэтому все будет зависеть лично от каждого. Для того, чтобы стать участником девятого сезона проекта «Зважені та щасливі», необходимо заполнить анкету, которую вы можете найти здесь

Лишний вес часто является препятствием в реализации своих желаний и построении личных отношений. Стресс, волнение, неудачи на работе и в личной жизни мы привыкли заедать вредной пищей. Артроз, артериальная гипертензия, варикоз, сахарный диабет — заболевания, причиной которых служит избыточный вес.

Читайте также: Юрий Бардаш выпустил сольный альбом

Но это не единственное, над чем стоит задуматься. Одиночество, как социальная проблема, не менее опасна. Отсутствие отношений, угроза разрушения семьи, безработица преследуют 90% «зважених».

Заполняйте анкету и становитесь на путь новой счастливой жизни.

Напомним также, что по ТВ покажут грандиозное шоу Оли Поляковой. Узнайте по ссылке, где и когда можно будет его посмотреть

Поделись:
Теги: Зважені та щасливі 2019, новый сезон, новости, кастинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь