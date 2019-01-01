"Зважені та щасливі" объявили кастинг на следующий сезон

Каждый четверг в 20:00 на телеканале СТБ зрители следят за трансформацией участников самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі».

Восьмой сезон перешел экватор и проект обьявил кастинг на следующий сезон. Кто может принимать участие, читайте ниже.

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Девятый сезон станет одиночным, поэтому все будет зависеть лично от каждого. Для того, чтобы стать участником девятого сезона проекта «Зважені та щасливі», необходимо заполнить анкету, которую вы можете найти здесь.

Лишний вес часто является препятствием в реализации своих желаний и построении личных отношений. Стресс, волнение, неудачи на работе и в личной жизни мы привыкли заедать вредной пищей. Артроз, артериальная гипертензия, варикоз, сахарный диабет — заболевания, причиной которых служит избыточный вес.

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Но это не единственное, над чем стоит задуматься. Одиночество, как социальная проблема, не менее опасна. Отсутствие отношений, угроза разрушения семьи, безработица преследуют 90% «зважених».

Заполняйте анкету и становитесь на путь новой счастливой жизни.

Напомним также, что по ТВ покажут грандиозное шоу Оли Поляковой. Узнайте по ссылке, где и когда можно будет его посмотреть