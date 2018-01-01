Анна-Мария показали в новом клипе реальную историю из своей жизни

Может ли в каждой уникальной истории любви быть что-то похожее? Только если девочки-близняшки влюбились... в мальчиков-близнецов.

Свою интерпретацию этой удивительной истории предложили Анна-Мария в клипе “Чому“.

Режиссером этого клипа стал DVIZHON - неординарный украинский клипмейкер, который своими работами пытается не только поразить, но и закрепить за украинской музыкой престижное место на зарубежном пьедестале.

О новом клипе Анна говорит так:

Наверное, самый часто задаваемый нам вопрос: “А влюблялись ли Вы в одного парня?“ В этом клипе как раз эта тема и раскрывается. В нашей жизни действительно был такой случай, правда, это было в 6 классе.

Вот что думает об истории Мария:

В нашем клипе есть история. Но при этом, мы постарались сделать такое видео, которое даст зрителю ощущение, что он побывал на нашем концерте.

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В клипе Анна и Мария сами играют на гитаре и барабанах. Игру на барабанах пришлось осваивать специально для съёмок клипа.

Режиссер DVIZHON говорит:

У близнецов часто бывают случаи, когда они могут влюбиться в одного и того же человека, но не всегда у этого человека найдётся его копия, которая поможет разрешить конфликт. Я считаю, что момент моего сотрудничества с дуэтом Анна-Мария рано или поздно должен был настать, потому что я как никто другой знаю, как это - с первого дня своей жизни иметь брата-близнеца. Мне очень захотелось, чтобы моя первая работа для девчонок была определённым образом символичной в этом плане и несла музыкальность, позитивные эмоции и немного юмора.

DVIZHON на съемках клипа "Чому" Анны-Марии Пресс-служба

И режиссер, и Анна-Мария, не скрывают, что вдохновились эстетикой 80-х:

Это некий минимализм, простота, но все со вкусом и своим уникальным стилем. Обращаешь внимание не на оболочку, а на саму суть.

Напомним, ранее DVIZHON снял клип для участницы шоу “Х-Фактор 9“ Jerry Heil. Смотрите его здесь.