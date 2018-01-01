По ТВ покажут грандиозное шоу Оли Поляковой: когда и где смотреть

Узнайте, где можно будет посмотреть телеверсию шоу "Королева ночи" украинской певицы Оли Поляковой.

По ТВ покажут грандизное шоу Оли Поляковой: когда и где смотреть OSTRIY

В это воскресенье, 18 ноября, в 23:40 сразу после окончания прямого эфира "Танців з зірками 2018" зрители телеканала "1+1" смогут увидеть телеверсию грандиозного концерта "Королева ночи" певицы Оли Поляковой, который совсем недавно был презентован в Киеве. Как прошло шоу, читайте здесь.

Увидеть выступление артистки во Дворце Спорта пришли более 10 000 поклонников. Появление суперблондинки на сцене вызвало настоящий фурор. Особенно Полякова поразила фанатов разнообразием своих образов и яркими постановками. По словам певицы, на них было потрачено около 100 тысяч долларов.

Режиссером шоу стал известный Герман Ненов. Именно ему пришла идея продемонстрировать на сцене одиннадцать новых образов артистки, которые каждый раз открывали зрителям новые грани певицы. Главным атрибутом стала символическая оригинальная корона в виде корабля пришельцев. Декорации, которые состояли из 680 световых приборов, лазерных установок и больших экранов, создали яркий перфоменс, который не оставил равнодушным никого.

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Артистка порадовала поклонников своими самыми известными хитами: "Королева Ночи", "Люли", "Рolyakova Style", "Бывший", "О, Боже, как больно", "Любовь-морковь", "Первое лето", "Номер 1", "Шлепки" и другие, а также представила новые премьерные композиции.

Производство телеверсии концерта – "1+1 Продакшн". Трансляцию можно будет увидеть уже в это воскресенье, 18 ноября, в 23:40 на телеканале "1+1".

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