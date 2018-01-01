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Melovin и TAYANNА выступят на бесплатном концерте в Киеве

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В этом году на Черную пятницу киевляне и гости города смогут бесплатно послушать популярных звезд украинской сцены. Во время праздника можно будет насладиться любимыми хитами Melovin, Constantine, и Денис Реконвальд.
Черная пятница в Украине: Melovin и TAYANNА на бесплатном концерте, фото
Черная пятница в Украине: Melovin и TAYANNА на бесплатном концерте, фото
пресс-служба

Mеlovin - украинский певец, композитор, музыкант. Победитель 6-го сезона вокального шоу «Х-Фактор». Представил Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2018».

Melovin
Melovin
пресс-служба

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Constantine является одним из самых неординарных исполнителей украинской поп-музыки, он запомнился еще с 2017 года, когда участвовал в проекте «Голос країни».

CONSTANTINE
CONSTANTINE
пресс-служба

Денис Реконвальд - известный украинский музыкант, получивший известность после участия в телешоу «Хочу к Меладзе».

Денис Реконвальд
Денис Реконвальд
пресс-служба

Ведущие мероприятия в ТРЦ Dream Town 1 - Ира Гордиенко, Tata и Yaroslove, играет резидент радиостанции Happy Radio Valery Cassi. Мероприятие проводится при поддержке Happy Radio.

В перерыве между шоппингом, гости смогут отдохнуть в лаунж-зоне. Для стильных фото будут организованы оригинальные фотозоны и фотобудка для печати снимков. Праздник будет оформлен в стиле «диско» - много веселья, музыки, зеркальных шаров и блестящего метафана.

В это же время в Dream Town, 2 - концерт группы DSIDE BAND и певицы TAYANNА для всех присутствующих. Эта артистка заняла второе место на отборочном туре «Евровидения-2017» и «Евровидения-2018».

TAYANNА
TAYANNА
пресс-служба

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Группа DSIDE BAND уникальна тем, что состоит из профессиональных танцоров, которые выполняют свои хиты и покоряют девичьи сердца.

DSIDE BAND
DSIDE BAND
пресс-служба

Мероприятие в Dream Town 2 часть пройдет при поддержке телеканала Music box. Только живой звук и живые эмоции! Еще один хедлайнер Черной пятницы - скидки до 80%.

  • Когда: 23.11 с 10.00 до 22.00
  • Локация: ТРЦ Dream Town 1, Оболонский проспект, 1Б и
  • ТРЦ Dream Town 2, Оболонский проспект, 21В
  • Вход свободный

Напомним также, что в Киеве состоялось открытие выставки, посвященной украинскому народному наряду.

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Теги: черная пятница 2018, концерт, MELOVIN, TAYANNA, бесплатный концерт, Киев, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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