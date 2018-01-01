Убийца Джона Леннона сделал признание о расправе над музыкантом

Марк Чепмен, осужденный за убийство участника культовой группы The Beatles Джона Леннона, рассказал о подготовке к расправе над музыкантом.

63-летний Марк Чепмен, который убил бывшего участника легендарной британской группы The Beatles Джона Леннона, во время слушания о смягчении меры наказания рассказал, как готовился к преступлению.

Об этом передает Daily Mail.

Чепмен, который сейчас находится в тюрьме, специально использовал экспансивные пули, чтобы наверняка убить Леннона:

Сразу после преступления я обеспокоился тем, чтобы он не страдал.

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Убийца утверждает, что с каждым годом испытывает все больше стыда из-за совершенного преступления. Он добавил, что пытался отговорить себя от убийства, однако “был уже слишком погружен в это“.

Марк Чепмен New York State Department of Corrections

Отметим, что Чепмен уже в десятый раз подавал просьбу о смягчении наказания, однако ему в очередной раз отказали. Убийца продолжает отбывать пожизненный срок.

8 декабря 1980 года Марк Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. Четыре пули попали в музыканта и оказались смертельными. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим “Над пропастью во ржи“ Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава.

Напомним, финалистка шоу “Зважені та щасливі“ Алина Буць беременна.