День студента: как его отмечали украинские звезды

В субботу, 17 ноября, отмечается Международный день студента.

Ведущие Нового канала вспомнили веселые годы учебы в вузах и поделились своими воспоминаниями об “общажной“ жизни.

Александр Педан. Самое главное в студенческие годы – найти друзей.

Александр Педан пресс-служба Нового канала

Я учился в Хмельницком университете управления и права и играл одновременно за три команды КВН. С этим у меня связано большинство приятных воспоминаний о студенчестве. Как мы, например, за шесть гривен суточных ездили выступать. Нам хватало этих денег и на еду, и на дискотеки. Помню, как возвращался в университет и просился на пересдачу. В то время впервые научился договариваться. Преподаватели, конечно, говорили, что здесь мне не университет культуры, но все равно шли навстречу. Так я успешно окончил первый курс и перевелся на бюджетную форму обучения. Было весело. Сейчас с уверенностью могу сказать, что самое главное в студенческие годы – найти друзей.

Александр Педан пресс-служба Нового канала

Сергей Притула. Незабываемые впечатления.

Сергей Притула пресс-служба Нового канала

Якось у студентські роки прийшов святкувати Новий рік до дівчини, яка запросила до себе в гості, і яка мені дуже подобалась. Розраховував на романтику. Прийшов. А там купа її п’яних друзів, включно з хлопцем, з яким вона зустрічалася. Дуже незабутні враження.

Сергей Притула пресс-служба Нового канала

Анна Жижа. Бросила учебу ради работы.

Я – нетипичный студент, поскольку училась в родном городе и жила в своём доме. Поступая в университет, опасалась, что не пройду конкурс на бюджетное отделение, поэтому поступила сразу на коммерческое, чтобы не нервничать. Но так сложилось, что уже на первом курсе я работала на радио и на местном телевидении. И смогла оплачивать своё обучение самостоятельно.

Анна Жижа пресс-служба Нового канала

Самое яркое воспоминание об учебе – я ее бросила ради работы на третьем курсе. Но через год восстановилась на заочное отделение.

Николай Тищенко. Ходил с дипломатом и трёхлитровой банкой с едой.

В студенческие годы передо мной стоял сложный выбор: выбрать спорт, которым серьезно занимался с детства и поступить в соответствующий вуз, или же пойти в какую-то другую профессию, которая помогла бы создать своё дело. Я выбрал факультет “строительные машины и оборудование“ в тогда ещё КИСИ, и ни разу не пожалел! Это очень помогло мне в строительстве ресторанов.

В студенческие годы я был в сборной университета по дзюдо, и параллельно тренировал ребят. Тренерская работа приносила мне первые деньги и талоны на питание. Так и ходил с дипломатом, трёхлитровой банкой с едой и спортивной сумкой с кимоно (смеётся)

Катя Павлюченко: Жить в общежитии? Хай Бог милує!

Катя Павлюченко пресс-служба Нового канала

Я сейчас четвертый раз студентка. Учусь на психолога. А когда только приехала в Киев, у меня была мечта поступить в университет Шевченко. Увидела этот красный корпус – и поняла, что это мое. И поступила! Жила в общежитии – на улице Ереванской. Это были веселые годы, но я быстро поняла, что общага – не мое. Она меня напрягала. Я активный человек, но не тусовочный. Гулянки проходили мимо меня, мне было намного интереснее познавать что-то новое в сфере журналистики. К тому же, я всегда любила чистоту. Поэтому пожив в общежитии пару лет, съехала на квартиру. Все годы учебы я бы там не выжила, “хай Бог милує“!

Андрей Шабанов. Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать.

Андрей Шабанов пресс-служба Нового канала

В студенческие годы в общежитии не жил, но часто там бывал. Я одессит, и жил дома, но все близкие друзья были кто из области, кто из Молдавии, из Грузии, и жили в общаге. Наши истории из разряда – есть что вспомнить, да нечего детям рассказать. Как-то одному из моих друзей родители передали приличную сумму денег. Я приехал в гости, и мы там пообщались – хорошо так, “почитали конспекты“. Потом решили погулять. Мне после “чтения конспектов“ очень хотелось петь. Начал распевать, как сейчас помню, саундтрек из “Бременских музыкантов“ “Луч солнца золотого“. Серенада была для девушек, которые, в конце концов, вышли на балкон. Но тут то ли кто-то из вахтеров вызвал наряд, то ли милиция просто проходила мимо – и веселье закончилось! Это сейчас смешно, а тогда нам грозили отчислением из института. Когда стали угрожать, я попытаться сбежать! Милиционеры, видимо, подумали, что мне есть что прятать. Догнали, сбили с ног, и стали колотить. А потом нас повели в вытрезвитель – пешком полтора километра. Повезло, что деньги, которые родители передали моему другу, были у него с собой! Предложили. Сначала они отнекивались. Сказали, что наше избавление от правосудия стоит в три раза дороже! И только дойдя до двери вытрезвителя, сказали: “Ладно, давайте сколько есть – и валите отсюда!“ Вот такая чудесная история.

Андрей Шабанов пресс-служба Нового канала

Ира Хоменко: Как не надо учить дискретную математику.

Я училась в Политехническом. И, хоть сама и не жила в общежитии, но перед сессией всегда ходила туда к друзьям. Там мы “поднатаскивали“ друг друга, решали задачи, писали курсовые и тому подобное.Однажды, помню, пришла к подружке на пару часов учить дискретную математику. А ушла… на следующее утро. Просто пришли друзья-соратники со всего общежития. Понятное дело, никто дискретную математику так и не сделал!

Ирина Хоменко пресс-служба Нового канала

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