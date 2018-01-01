M1 Music Awards: оглашены номинанты премии
В четверг, 15 ноября, во прямом эфире телеканала М1 состоялась PRO-PARTY церемонии награждения “M1 Music Awards”, в рамках которой четвертый год подряд свои статуэтки получили лучшие профессионалы шоу-бизнеса.
Победительницей в номинации “Клипмейкер года” стала Tanu Muinо, её же в дуэте с Марго Шекель назвали и стилистом года. Статуэтку как лучший продюсер получил Юрий Никитин, лидерами в саундпродюсировании выбраны Foxx studios, лучший хореограф — Денис Стульников. Награду за постпродакшн завоевала команда А7: TELEVISION, лучший в монтаже — Илларион Ефремов, номинация “оператор-постановщик” — за Александром Земляным.
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Несколькими часами ранее зрители телеканала стали свидетелями сенсационного события: телеканал М1, компании “Alight”, “PROFI” и “Таврийські Ігри” при поддержке “Cosmos Agency” отправили статуэтку “M1 Music Awards” в космос. В “полёте” награда достигла высоты в 27105 метров. В специальном эфире “M1 Music Awards News” телезрители и звёздные гости наблюдали за реализацией Первой космической миссии от М1!
По традиции мероприятия в конце PRO-PARTY телеканал М1 объявил имена номинантов главной музыкальной премии “M1 Music Awards”:
1) Прорыв года
- KAZKA
- MARUV
- NIKITA LOMAKIN
2) Хит года
- NK| Настя Каменських — “Тримай“ (Lyric Video)
- Антитіла — “TDME“
- KAZKA — “Плакала“
3) Проект года
- All stars MOZGI Ent. — Промінь (Lyric Video)
- MONATIK & Надя Дорофеева — “Глубоко…“
- Потап & Олег Винник — “Найкращий день“
4) Dance Parade
(совместно с радиостанцией “Kiss FM”)
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- MONATIK & Надя Дорофеева — “Глубоко…“
- “Время и Стекло“ — “Тролль“
- MARUV & BOOSIN — “Drunk Groove”
5) Группа года
- Время и Стекло
- Mozgi
- НЕАНГЕЛЫ
6) Золотой граммофон
(совместно с радиостанцией “Русское Радио Украина”)
- Олег Винник — “Ты в курсе“ (Lyric Video)
- NK| Настя Каменських — “Тримай“ (Lyric Video)
- Michelle Andrade — Musica
7) Альтернатива
- THE HARDKISS
- MARUV
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
8) Червона рута
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(совместно с радиостанцией “Русское Радио Украина”)
- NK| Настя Каменських — “Тримай“ (Lyric Video)
- Оля Цибульська — “Сукня біла“
- Олександр Пономарьов — “Найкраща”
9) Певец года
- ALEKSEEV
- Олег Винник
- MONATIK
10) Певица года
- NK| Настя Каменських
- Тіна Кароль
- Оля Полякова
11) Клип года
- NK| Настя Каменських - “#этомояночь”
- Время и Стекло — “Тролль”
- MONATIK & Надя Дорофеева — “Глубоко…”
1 декабря во Дворце спорта в Киеве состоится “M1 Music Awards. 4 Seasons” — четвёртая церемония награждения премии “M1 Music Awards”. В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные концертные номера представят Тина Кароль, “Время и Стекло”, MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, “Mozgi”, NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цыбульская, KAZKA, Александр Пономарёв и “Антитіла”. Музыкальным продюсером премии стала известная певица, обладательница четырёх наград “М1 Music Awards” Тина Кароль.
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