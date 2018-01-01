M1 Music Awards: оглашены номинанты премии

На PRO-PARTY M1 Music Awards были названы первые обладатели статуэток в этом году и обнародован полный список номинантов.

В четверг, 15 ноября, во прямом эфире телеканала М1 состоялась PRO-PARTY церемонии награждения “M1 Music Awards”, в рамках которой четвертый год подряд свои статуэтки получили лучшие профессионалы шоу-бизнеса.

Победительницей в номинации “Клипмейкер года” стала Tanu Muinо, её же в дуэте с Марго Шекель назвали и стилистом года. Статуэтку как лучший продюсер получил Юрий Никитин, лидерами в саундпродюсировании выбраны Foxx studios, лучший хореограф — Денис Стульников. Награду за постпродакшн завоевала команда А7: TELEVISION, лучший в монтаже — Илларион Ефремов, номинация “оператор-постановщик” — за Александром Земляным.

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Несколькими часами ранее зрители телеканала стали свидетелями сенсационного события: телеканал М1, компании “Alight”, “PROFI” и “Таврийські Ігри” при поддержке “Cosmos Agency” отправили статуэтку “M1 Music Awards” в космос. В “полёте” награда достигла высоты в 27105 метров. В специальном эфире “M1 Music Awards News” телезрители и звёздные гости наблюдали за реализацией Первой космической миссии от М1!

Статуэтка М1 в космосе пресс-служба канала М1

По традиции мероприятия в конце PRO-PARTY телеканал М1 объявил имена номинантов главной музыкальной премии “M1 Music Awards”:

1) Прорыв года

KAZKA

MARUV

NIKITA LOMAKIN

2) Хит года

NK| Настя Каменських — “Тримай“ (Lyric Video)

Антитіла — “TDME“

KAZKA — “Плакала“

3) Проект года

All stars MOZGI Ent. — Промінь (Lyric Video)

MONATIK & Надя Дорофеева — “Глубоко…“

Потап & Олег Винник — “Найкращий день“

4) Dance Parade

(совместно с радиостанцией “Kiss FM”)

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MONATIK & Надя Дорофеева — “Глубоко…“

“Время и Стекло“ — “Тролль“

MARUV & BOOSIN — “Drunk Groove”

5) Группа года

Время и Стекло

Mozgi

НЕАНГЕЛЫ

6) Золотой граммофон

(совместно с радиостанцией “Русское Радио Украина”)

Олег Винник — “Ты в курсе“ (Lyric Video)

NK| Настя Каменських — “Тримай“ (Lyric Video)

Michelle Andrade — Musica

7) Альтернатива

THE HARDKISS

MARUV

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

8) Червона рута

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(совместно с радиостанцией “Русское Радио Украина”)

NK| Настя Каменських — “Тримай“ (Lyric Video)

Оля Цибульська — “Сукня біла“

Олександр Пономарьов — “Найкраща”

9) Певец года

ALEKSEEV

Олег Винник

MONATIK

10) Певица года

NK| Настя Каменських

Тіна Кароль

Оля Полякова

11) Клип года

NK| Настя Каменських - “#этомояночь”

Время и Стекло — “Тролль”

MONATIK & Надя Дорофеева — “Глубоко…”

Афиша церемонии M1 Music Awards 2018 пресс-служба канала М1

1 декабря во Дворце спорта в Киеве состоится “M1 Music Awards. 4 Seasons” — четвёртая церемония награждения премии “M1 Music Awards”. В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные концертные номера представят Тина Кароль, “Время и Стекло”, MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, “Mozgi”, NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цыбульская, KAZKA, Александр Пономарёв и “Антитіла”. Музыкальным продюсером премии стала известная певица, обладательница четырёх наград “М1 Music Awards” Тина Кароль.

Напомним также, что Ариана Гранде избавилась от своей главной “фишки“.