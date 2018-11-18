Полуфинал "Танців з зірками 2018": на паркет вернутся бывшие участники шоу

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится полуфинал обновленного проекта "Танці з зірками", в котором решится, кто из участников попадет в финал, а кто в шаге от победы покинет проект.

На этот раз звездные пары также будут показывать зрителям по два выступления. Но в одном из танцев к ним присоединится экс-участница проекта.

Так, Иракли Макацария и Яна Заец станцуют румбу и хип-хоп вместе с финалисткой прошлого сезона проекта и участницей группы “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.

Иракли Макацария и Яна Заец пресс-служба канала 1+1

Надя Дорофеева пресс-служба канала 1+1

Первым танцем Леси Никитюк с Максимом Ежовым станет зажигательная сальса, а вторым - страстное танго, которое пара продемонстрирует вместе с участницей прошлого сезона певицей Олей Поляковой.

Оля Полякова пресс-служба канала 1+1

Леся Никитюк и Максим Ежов пресс-служба канала 1+1

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Павел Вишняков и Юлия Сахневич в этом эфире покажут зрителям фьюжн. Во втором номере актер станцует эмоциональный пасадобль сразу с двумя партнершами, ведь для этого номера на паркет вернется Анита Луценко.

Анита Луценко пресс-служба канала 1+1

А вот Игорь Ласточкин вместе с Илоной Гвоздевой покажут зрителям аргентинское танго. Вторым танцем станет фристайл, к которому присоединится всем известный комик и бывший партнер Илоны Юрий Ткач. Смогут ли партнеры станцеваться вместе и удастся ли им покорить танго, смотрите уже в это воскресенье в прямом эфире.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева пресс-служба канала 1+1

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит жена и ведущая “Світського життя“ Катя Осадчая.

На этот раз в выпуске будет сразу два специальных гостя. Своими новыми композициями зал “зажгут“ популярный певец Макс Барских и группа KAZKA, которая с песней “Плакала“ впервые в истории украинской музыки попала в топ-10 мирового хит-парада сервиса Shazam.

Напомним, украинская певица Настя Каменских появилась на Latin Grammy Award 2018 с Потапом.