"Такого не было ни в одном сезоне": введут ли новые правила в "Х-Фактор 9"?

Уже в субботу, 17 ноября, судьи вокального шоу "Х-фактор 9" на СТБ узнают, какие категории достались им в этом году.

Судья шоу “Х-Фактор 9“ Настя Каменских с первых дней кастинга мечтала поработать с парнями, а Дмитрий Шуров надеется, что ему достанутся коллективы. Получат ли они желаемые категории, станет известно уже в завтрашнем выпуске.

А для участников этот день будет волнительным – их ждет финальное испытание, которое определит, кто проходит в прямые эфиры шоу, поработает с профессиональной командой проекта, покажет зрителям все, на что он способен и посоревнуется за звание победителя 9 сезона. На этом этапе судейской четверке предстоит сделать судьбоносный выбор и назвать тройки участников, с которыми они будут бороться за победу. В этот раз на решение судей будут влиять не только их коллеги, но и полный зрительный зал. Дмитрий Шуров говорит:

Мені б хотілося, щоб це були дійсно круті люди, які будуть збагачувати не лише себе, але і мене теж.

Читай также: Участница “Х-Фактор 9“ Jerry Heil презентовала дебютный клип

Сразится на этом этапе знаменитый EL Кравчук и известный фабрикант Марк Савин. Но кто из них пройдет дальше, когда останется только одно место на двоих?

Судьям предстоит нелегкий выбор: Настю Каменских это доведет до слез, а Андрей Данилко потребует изменить правила шоу. Он сам признался:

Такого не было ни в одном сезоне.

Кто же войдет в топ-12, а кто уйдет за шаг до триумфа, зрители увидят уже в субботу в 19:00 в эфире заключительного этапа отбора в прямые эфиры вокального шоу “Х-фактор 9“ на СТБ.

Напомним, американская певица Ариана Гранде избавилась от своей главной “фишки“. Что призошло со звездой, читайте здесь.