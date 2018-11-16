Наталья Могилевская осваивает новую профессию: кем она будет работать?

Украинская певица Наталья Могилевская расширяет свой круг деятельности.

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В программе «Сніданок з 1+1» Наталья Могилевская рассказала о том, что решила получить профессиональное педагогическое образование:

Я могла бы потратить энергию и потенциал сегодняшнего своего успеха и победы в «Танцях з зірками» на что угодно - сделать очередной большой концерт и турне, или пойти в политику, куда меня так отчаянно зовут последние годы, и особенно сейчас, но я решила посвятить часть времени и сил своему второму призванию, которое проявляю с 20-летнего возраста, начиная с программы «Шанс» и «Фабрики звезд» - преподавать детям!

О своих воспитанниках Могилевская говорит так:

Я горжусь сегодня успехами моих знаменитых учеников и само их существование говорит мне о том, что возможно пришло время уделить и развить свои педагогические навыки до профессионального уровня. И речь идёт не только о моей сегодняшней школе Талантов. Я занялась изучением детской психологии, разных подходов и разных систем образования, которые применялись ранее и сегодня применяются в мире. Я считаю, что это намного круче, чем политика! Потому что через 30 лет, мои ученики будут становиться президентами страны, министрами культуры, финансов, будут снимать потрясающее кино, потому что я сделаю все возможное, чтоб они были настоящими патриотами, достойными, благородными людьми и получили образование, которого сегодня нет.

Наталья Могилевская призналась, чему собирается обучать других:

Я собираюсь уделить отдельное время предмету, который бы обучал, как становиться хорошим другом, хорошим мужем, хорошим отцом семьи, достойным гражданином общества!

Наталья Могилевская пресс-служба

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Школа Натальи занимается социальными проектами. Совместно с благотворительным фондом «Відчуй» дети Школы Могилевской и детки с нарушением слуха учили жестовый язык вместе. Сама Наталья тоже выучила этот язык и спела песню, используя язык жестов, посвящённую Кузьме.

Напомним также, что Юрий Бардаш выпустил сольный альбом.