Статуэтка M1 Music Awards сенсационно вернулась на Землю из космоса

Телеканал М1, компании “Alight”, “PROFI” и "Таврійські Ігри" при поддержке “Cosmos Agency” воплотили в реальность невероятный замысел: поднять как можно дальше от действия силы земного притяжения статуэтку “M1 Music Awards”.

В “полёте” награда M1 Music Awards достигла высоты в 27105 метров. В рамках специального выпуска M1 Music Awards News зрители М1 в прямом эфире могли наблюдать за этим необычайным событием. Чтобы поддержать инициативу, в студию телеканала пришло немало звёздных гостей: фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя, лидер “ВВ” Олег Скрипка, NIKITA LOMAKIN, певицы Alyosha, Наталья Гордиенко и Michelle Andrade.

Michelle Andrade пресс-служба канала М1

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В четверг, 15 ноября, в 19:00 в прямом эфире телеканала М1 состоялось PRO-PARTY церемонии награждения “M1 Music Awards”, в рамках которой назвали имена лучших профессионалов шоу-бизнеса. Также именно на PRO-PARTY “M1 Music Awards” огласили список номинантов премии в 2018 году.

А уже 1 декабря во Дворце спорта в Киеве состоится “M1 Music Awards. 4 Seasons” — четвёртая церемония награждения премии “M1 Music Awards”. В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные концертные номера представят Тина Кароль, “Время и Стекло”, MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, “Mozgi”, NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цыбульская, KAZKA, Александр Пономарёв и “Антитіла”. Музыкальным продюсером премии стала известная певица, обладательница четырёх наград “М1 Music Awards” Тина Кароль.

Напомним также, что Макс Барских вернул моду на 80-е в своем новом клипе.