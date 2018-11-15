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"Зважені та щасливі": кто покинул проект в 12 выпуске

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На этой неделе парам пришлось быть максимально откровенными со своими конкурентами, чтобы пройти испытания первыми.
"Зважені та щасливі": кто покинул проект в 12 выпуске
"Зважені та щасливі": кто покинул проект в 12 выпуске
Кадр из видео

В четверг, 15 ноября, вышел двенадцатый выпуск проекта “Зважені та щасливі“. В нем пары-участники проходили испытания на откровенность.

На взвешивании первым по правилам проекта стал на весы Василий Вирастюк. На этой неделе тренеру удалось избавиться от 1 килограмма, и его новый вес – 136 кг.

Черные футболки получила команда синих – Саша и Наташа Валигурские. Мать похудела на 1 кг, а вот Саша не сбросил ни одного. Поэтому они попали на битву лузеров, где боролись вместе с командами зеленых и желтых за право остаться в проекте.

Команда синих
Команда синих
пресс-служба канала СТБ

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Первыми с испытанием справилась команда желтых, а это значит, что Наталье и Людмиле не пришлось просить конкурентов о шансе остаться на проекте. Судьбу двух других команд решали остальные участники.

Так как синие впервые попали на голосование, лагерь дал шанс им пройти дальше, поэтому в двенадцатом выпуске проект покинула команда зеленых – Богдан и Сюзанна Ремские. Пара продолжит худеть дома, чтобы на финале показать достойный результат.

Команда зеленых
Команда зеленых
пресс-служба канала СТБ

Смотрите “Зважені та щасливі“ каждый четверг в 20:00 на телеканале СТБ и худейте вместе с участниками проекта.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул проект “МастерШеф-8“ в среду, 14 ноября.

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Теги: Зваженi та щасливi, новости, СТБ, фото, шоу-биз
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