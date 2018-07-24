Американская певица Ариана Гранде кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит артистка.

Ариана Гранде избавилась от своей главной "фишки" Getty Images

Исполнительница Ариана Гранде, которую в 2018 году назвали "Женщиной года" по версии Billboard, кардинально сменила имидж.

Читай также: СМИ: Ариана Гранде отменила собственную свадьбу

Артистка решила избавиться от своей главной фишки - длинного высокого хвоста, и обстригла свои шикарные волосы. Результатом певица поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

А так Ариана Гранде выглядела с длинным хвостом:

Напомним, итальянская актриса и модель Моника Беллуччи кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит звезда, смотрите здесь.