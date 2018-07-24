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Ариана Гранде избавилась от своей главной "фишки"

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Американская певица Ариана Гранде кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит артистка.
Ариана Гранде избавилась от своей главной "фишки"
Ариана Гранде избавилась от своей главной "фишки"
Getty Images

Исполнительница Ариана Гранде, которую в 2018 году назвали "Женщиной года" по версии Billboard, кардинально сменила имидж.

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Артистка решила избавиться от своей главной фишки - длинного высокого хвоста, и обстригла свои шикарные волосы. Результатом певица поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

А так Ариана Гранде выглядела с длинным хвостом:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Напомним, итальянская актриса и модель Моника Беллуччи кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит звезда, смотрите здесь.

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Теги: Ариана Гранде, фото, сменила имидж, новости, шоу-биз
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