Ариана Гранде избавилась от своей главной "фишки"
Американская певица Ариана Гранде кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит артистка.
Исполнительница Ариана Гранде, которую в 2018 году назвали "Женщиной года" по версии Billboard, кардинально сменила имидж.
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Артистка решила избавиться от своей главной фишки - длинного высокого хвоста, и обстригла свои шикарные волосы. Результатом певица поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
А так Ариана Гранде выглядела с длинным хвостом:
Напомним, итальянская актриса и модель Моника Беллуччи кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит звезда, смотрите здесь.
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