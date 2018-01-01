Юрий Бардаш выпустил сольный альбом

Украинский продюсер Юрий Бардаш неожиданно презентовал сольную работу.

Известный продюсер и музыкант, экс-участник группы “Грибы“ Юрий Бардаш выпустил сольный рэп-альбом. В ЕР вошло 5 треков, один из которых музыкант публиковал ранее.

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Вместе с альбомом артист выпустил клип на один из треков под названием Praktika. В нем Юра отошел от стандартного рецепта рэп-клипа - главный герой запечатлен в строительной каске и грязной робе на трубопрокатном заводе. В композиции Юрий описывает тяжелый труд как духовное очищение, практику ментального перезагрузки.

Клип артист посвятил своему отцу - “Федору Филипповичу, который его воспитал“.

Альбом Predictor можно послушать здесь:

Напомним, украинский певец Макс Барских презентовал клип BEREGA. Посмотреть его можно здесь.