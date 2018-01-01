"4 весілля": когда выйдет новый сезон шоу

Четыре настоящие невесты схлестнуться в битве за романтическое свадебное путешествие.

19 ноября в 19:00 в эфире телеканала ТЕТ начнется самый масштабный свадебный батл на украинском телевидении.

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С понедельника по четверг зрители побывают на свадьбе каждой участницы от начала до конца. Один день — одна свадьба.

В пятницу невесты собираются для бурных обсуждений за круглым столом.

Уже известны участницы первой недели: воспитатель с Киевщины, барби из Буковины, харьковская модница и винницкая золушка.

Невесты говорят, что таких свадеб еще не видели ни зрители, ни конкурентки. Каждая хочет удивить всю страну своим вкусом и организаторскими способностями.

4 невесты пресс-служба канала ТЕТ

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У каждой девушки уже готов план и разработана стратегия. Невесты уверены, что именно их свадьба вне конкуренции, но приз достанется лишь одной.

ТЕТ приглашает погулять на «4 весіллях» уже 19 ноября в 19:00.

Напомним также, что участник "Квартала 95" Евгений Кошевой впервые за 6 лет покатался в метро.